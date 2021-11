F1, qualifiche sottotono per la Ferrari in Messico. Ma la Rossa è davanti alla McLaren

Ci si attendeva qualcosa di più da parte delle Rosse durante le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, dodicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz completano ottavo e sesto la Q3, sessione condizionata da un testacoda del giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri) nel secondo settore della pista.

Il turno odierno, iniziato nel peggiore dei modi con dei problemi in Q1 per Sainz, ha visto le due auto italiane mancare la Top5. La terza fila, obiettivo minimo alla vigilia della qualifica, lascia delle speranze per la competizione di domani che si prospetta molto interessante con una pista che avrà delle condizioni totalmente differenti rispetto ad oggi.

Il circuito si pulirà ancora e gli equilibri in campo potrebbero cambiare ancora. Le due Ferrari si preparano per la gara di domani con l’obiettivo di raggiungere la Top 5 e di precedere le McLaren, dirette avversarie per il Mondiale Costruttori. La missione è apparentemente semplice visto lo start dal fondo dello schieramento del britannico Lando Norris. Quest’ultimo è costretto ad inseguire domani dopo la decisione della squadra di sostituire la power unit.

Discorso differente per l’australiano Daniel Ricciardo che scatterà in mezzo alle due Rosse e soprattutto dal lato ‘pulito’ dello schieramento. Il #3 del marchio di Woking ha l’opportunità di attaccare le due Ferrari sin dal via visti i tanti metri che portano i protagonisti dallo start alla prima staccata.

Sainz e Leclerc hanno recuperato dei punti preziosi in Texas (USA) due settimane fa e sono pronti a confermarsi nell’evento che ci apprestiamo a vivere. Solo 3.5 punti separano i due marchi che sin dalla prima prova del 2021 sono protagonisti di una lotta senza esclusione di colpi.

Photo LiveMedia/Florent Gooden