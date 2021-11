Sergio Perez esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Città del Messico, diciottesimo atto della stagione 2021. Il padrone di casa ha regalato spettacolo nel finale in cui ha provato in tutti i modi ad impensierire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes).

Il #11 della casa austriaca ha festeggiato nello stadio del baseball come se avesse vinto tra gli abbracci del padre e dei propri uomini. Terzo posto importantissimo per il nativo di Guadalajara che approfitta dei problemi del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) per mettere in bacheca dei preziosi punti in ottica costruttori.

Perez ha affermato alla stampa: “Avrei chiaramente voluto di più oggi, ma non sono mai riuscito ad attaccare Hamilton nel finale. Sentivo il pubblico in macchina, è stato fantastico per tutto il week-end. Ho ricevuto un supporto incredibile e devo ringraziare tutti coloro che mi hanno spinto sin da venerdì”.

Red Bull completa con due auto sul podio recuperando dopo una qualifica in cui non era arrivato il risultato sperato. I due alfieri della casa austriaca si preparano per la trasferta brasiliana di settimana prossima con la certezza di avere un passo incredibile, un piccolo vantaggio da sfruttare al massimo nella lotta per il titolo”.

