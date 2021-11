Qualifiche entusiasmanti per la Formula 1 in Messico, in cui la pole position se l’è guadagnata, a sorpresa, Valtteri Bottas: il pilota finlandese della Mercedes, quando tutti erano in attesa dello scontro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ha fatto registrare il miglior tempo nella Q3, con 1:15.875.

La Q1 è stata interrotta per quasi 30 minuti a causa di un brutto incidente per Lance Stroll, con la sua Aston Martin distrutta: il pilota canadese è andato contro il muro a pochi metri dal traguardo, causando la bandiera rossa e lo stop della sessione.

Nulla di grave per fortuna per il canadese, ma ha dovuto concludere anzitempo la sua sessione di qualifiche. Di seguito il video dell’incidente da cui Stroll è uscito illeso; discorso diverso per la sua monoposto, che ha riportato diversi danni, come mostrano le immagini.

VIDEO INCIDENTE STROLL QUALIFICHE GP MESSICO





Foto: Lapresse