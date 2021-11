Sorride, ma rimane con i piedi ben saldi al terreno, Christian Horner. Il team principal della Red Bull, infatti, ha motivi per nutrire parecchia fiducia in vista del prosieguo del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021, ma non vuole distrazioni.

Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez di Città del Messico, infatti, il venerdì di lavoro ha messo in mostra una RB16B davvero impeccabile. Max Verstappen, dopotutto, ha concluso la FP2 con il tempo di 1:17.301, rifilando 424 millesimi a Valtteri Bottas, 509 al suo rivale principe, Lewis Hamilton, e 570 al suo compagno di team Sergio Perez. Non solo, l’olandese ha dimostrato che anche in simulazione di passo gara può davvero fare il vuoto.

Il team principal della Red Bull, tuttavia, smorza gli entusiasmi: “Sarà una battaglia serrata con la Mercedes – spiega ai microfoni di Sky Sport -, come è sempre stato anche nelle precedenti 17 gare. Sappiamo che sarà durissima e che tutto sarà deciso solamente da chi effettuerà il lavoro migliore domenica”.

Il numero uno della scuderia di Milton Keynes spiega come il suo box sta vivendo questo momento così intenso: “Siamo emozionati ed entusiasti, soprattutto dopo quanto successo ad Austin. Siamo felici di essere in questa posizione e quel successo in Texas ci ha dato una carica ulteriore. Penso sia stato fondamentale vincere in uno dei feudi di Hamilton. Siamo davvero molto motivati e sappiamo che da qui a sei settimane tutto sarà deciso”.

Domenica in caso di doppietta, ci sarebbe l’opportunità di vittoria per il padrone di casa Sergio Perez in caso fosse in prima posizione? “Siamo in uno sport di squadra – taglia corso -. Questa gara vale come tutte le altre 22 in calendario. Dobbiamo vincere la classifica piloti e costruttori, per cui dobbiamo solamente pensare a fare del nostro meglio”.

Foto: Lapresse