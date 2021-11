F1, GP Messico: George Russell sostituisce il cambio e sarà penalizzato

Le prove libere del GP del Messico di F1 2021 hanno visto un Max Verstappen strepitoso, capace di chiudere al comando davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con le Ferrari che si sono piazzate in quinta e settima posizione. Tuttavia, qualche problema in più l’ha avuto la Williams di George Russell, che è rimasto ai box con la sua FW43B dopo pochissimi istanti dal via, non prendendo parte all’ultima ora pomeridiana e chiudendo in ultima posizione, a causa di un guasto.

Il pilota ha infatti rimediato la rottura del cambio di gara e per questo dovrà sostituirlo sulla monoposto, fatto che gli costerà però una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. “Abbiamo avuto diversi problemi al cambio, e quindi avremo una penalità in griglia, perché lo dobbiamo sostituire – ha ammesso Russell nelle parole riportate dal sito f1grandprix.motorionline – Non è l’ideale, ma è domenica che si fanno i punti. Le FP1 sono andate discretamente, la macchina si è comportata bene e ho trovato un buon ritmo sul passo gara. Sarà fondamentale replicarlo in quanto l’alta quota rende davvero difficile il raffreddamento ai freni e al motore. Se riusciamo a gestire il tutto, possiamo essere fiduciosi per un buon piazzamento”.

Foto: LaPresse