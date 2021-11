Le aspettative erano altre. Sono arrivati un quinto e un sesto posto per la Ferrari a Città del Messico, tappa del quintultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1.

Sulla pista messicana la Rossa non si è espressa dal punto di vista della prestazione come avrebbe pensato e il piazzamento alle spalle dell’AlphaTauri del francese Pierre Gasly evidenzia che il riscontro va valutato in un’ottica negativa se si parla di velocità pura. In quest’ottica, Sainz (sesto), giunto alle spalle del compagno Charles Leclerc, ha analizzato la situazione con estrema lucidità.

“La nostra velocità era più o meno quella di Gasly, ci aspettavamo di essere più performanti. Abbiamo cercato di fare anche una strategia diversa, ma alla fine non è cambiato molto. Quando sei dietro su questo circuito non è semplice recuperare, specialmente nel nostro caso che non avevamo una prestazione superiore a chi ci precedeva“, le parole dell’iberico.

L’unica nota lieta, in questo discorso, è il fatto che la scuderia di Maranello abbia scavalcato la McLaren nella classifica dei costruttori, salendo in terza posizione.

Foto: LaPresse