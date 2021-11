Una domenica non semplice per Fernando Alonso, ma un risultato non certo da buttare. Lo spagnolo, infatti, non va oltre la nona posizione al termine del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma i motivi per sorridere non sono certo numerosi per il due volte campione del mondo.

Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez di Città del Messico il portacolori del team Alpine porta la sua vettura al nono posto con un giro di distacco, chiudendo alle spalle del sorprendente Kimi Raikkonen di oggi, ma tenendosi alle spalle Lando Norris.

“Sapevamo che avremmo dovuto tentare qualcosa in partenza e l’occasione c’è stata con il testa-coda di Bottas, ma sono rimasto bloccato – spiega il nativo di Oviedo a Marca – Ho superato il finlandese e Ricciardo, ma potevo fare di più. La gara, alla fine, è stata positiva, sono tornato in zona punti e non era facile dopo le qualifiche non eccellenti di ieri. Siamo stati in grado di gestire bene le gomme, anche se venerdì non avevamo avuto grandi dati dalle simulazioni di passo gara”.

A questo punto Fernando Alonso punta già il mirino verso Interlagos, dove si correrà domenica prossima: “Non ho mai vinto in Brasile, ma mi riporta alla mente ottimi ricordi. Avremo di nuova una gara sprint, per cui ci sono alcune opportunità anche lì. Abbiamo perso molti punti nei confronti dell’AlphaTauri nella classifica costruttori, per cui andiamo in Brasile con una doppia motivazione”.

Foto: Lapresse