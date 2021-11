F1, GP Messico 2021: tutti i piloti penalizzati. Le cause e come cambia la griglia di partenza

Si prospetta un GP del Messico diverso dalle aspettative. Le prove libere del quintultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 avevano evidenziato come e quanto le Mercedes fossero in difficoltà, mentre le Red Bull godessero di un feeling soprattutto nel t-3 impressionante: RB16B stabili, mentre W12 decisamente sovrasterzanti.

Nell’ora del time-attack è cambiato tutto: pista più gommata, temperature diverse e Frecce Nere che si sono prese la prima fila con il finlandese Valtteri Bottas a precedere il britannico Lewis Hamilton. Solo terzo Max Verstappen che dovrà inventarsi una partenza di grande rilievo per poter puntare al successo. E’ chiaro che quanto accaduto quest’oggi ha complicato non poche le cose per il neerlandese.

Questione difficile anche in casa Ferrari visto il sesto e ottavo posto dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. Una Rossa sottotono e non performante come si sperava. In questo discorso, anche Leclerc ci ha messo del suo non spiccando per pulizia nei suoi tentativi nella Q3. Per dirla in altri termini, Charles ha un po’ pasticciato.

Appuntamento in Messico, però, che è stato anche quelle delle penalità per via delle sostituzioni di componenti sulle monoposto. Di seguito l’elenco dei piloti coinvolti:

George Russell (Williams) – 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio;

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – Retrocesso in fondo alla griglia per l’utilizzo della quarta power unit stagionale;

Lando Norris (McLaren) – Retrocesso in fondo alla griglia per l’utilizzo della quarta power unit stagionale;

Esteban Ocon (Alpine) – Retrocesso in fondo alla griglia per l’utilizzo della quarta power unit stagionale;

Lance Stroll (Aston Martin) – Retrocesso in fondo alla griglia per l’utilizzo della quarta power unit stagionale.

Come cambia quindi la griglia di partenza. Ecco come troveremo domani i piloti schierati:

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL MESSICO 2021 F1

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (M) 1:15.875 Mercedes

2. Lewis Hamilton (M) 1:16.020 Mercedes

SECONDA FILA

3. Max Verstappen (M) 1:16.225 Red Bull

4. Sergio Perez (M) 1:16.342 Red Bull

TERZA FILA

5. Pierre Gasly (M) 1:16.456 AlphaTauri

6. Carlos Sainz (M) 1:16.761 Ferrari

QUARTA FILA

7. Daniel Ricciardo (M) 1:16.763 McLaren

8. Charles Leclerc (M) 1:16.837 Ferrari

QUINTA FILA

9. Sebastian Vettel 1:17.746 Aston Martin

10. Kimi Raikkonen 1:17.958 Alfa Romeo

SESTA FILA

11. Antonio Giovinazzi 1:18.377 Alfa Romeo

12. Fernando Alonso 1:18.452 Alpine

SETTIMA FILA

13. Nicholas Latifi 1:18.756 Williams

14. Mick Schumacher 1:18.858 Haas

OTTAVA FILA

15. Nikita Mazepin 1:19.303 Haas

16. George Russell* 1:18.172 Williams

NONA FILA

17. Yuki Tsunoda** (S) 1:17.158 AlphaTauri

18. Lando Norris** (M) 1:36.830 McLaren

DECIMA FILA

19. Esteban Ocon** 1:18.549 Alpine

20. Lance Stroll** 1:20.873 Aston Martin

* 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio

** retrocesso in fondo alla griglia per l’utilizzo della quarta power unit stagionale

Foto: LaPresse