Un sesto e un ottavo posto: è questo il bilancio della Ferrari al termine delle qualifiche del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Città del Messico la pole-position è andata al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che ha preceduto il team-mate Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen.

Per la Rossa una prestazione non ideale e, come ammesso dal Team Principal della Rossa Mattia Binotto, le aspettative erano altre: “Ci aspettavamo di più. Pensavamo che questa pista potesse esserci più favorevole, ma l’evoluzione del tracciato non ci ha aiutato. Un asfalto molto scivoloso e difficile da interpretare e abbiamo faticato a trovare il giusto set-up della macchina“, ha ammesso Binotto ai microfoni di Sky Sport.

Un’analisi che ha riguardato anche i due piloti: “Su Sainz c’è poco da dire, ha fatto il suo con il pacchetto a disposizione. Per quanto riguarda Leclerc, ha commesso qualche errore nella Q3 che non gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale. Nessuno vuole chiaramente buttargli la croce, ma chiaramente avrebbe potuto fare di più come tempo sul giro“, le considerazioni del Team Principal del Cavallino Rampante.

In conclusione una valutazione sulla lotta iridata tra Mercedes e Red Bull: “Sottovalutare Hamilton e la Mercedes è un errore. La pista è evoluta ed evidentemente loro hanno fatto un lavoro migliore, visto che le prestazioni delle due W12 sono quelle che abbiamo visto. Sarà una battaglia serrata fino alla fine“.

