Jean Todt parla della situazione che sta vivendo l’amico Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo continua la propria lotta a quasi otto anni da quel terribile incidente che gli ha cambiato la vita sulle nevi di Meribel (Francia).

Il Presidente della FIA ha dichiarato come riporta il quotidiano inglese ‘Daily Mail’: “Posso capire perché la sua famiglia e i suoi amici lo stanno proteggendo, dovremmo lasciarlo in pace. Michael sta combattendo e possiamo solo sperare che migliorerà. Quando vado a trovarlo resto un bel po’ di tempo. Se c’è Corinna ceniamo insieme. Se non c’è, passo alcuni momenti con lui”.

L’ex uomo della Ferrari ha continuato con una considerazione sui figli dell’ex pilota teutonico come riporta ‘MARCA’: “Sono felice che Mick sia in F1. La verità è che sta facendo bene. Potrebbe avere una macchina più competitiva, ma sono contento che abbia questa passione. Sono contento anche per la strada che ha trovato Gina-Maria con i cavalli”.

Todt ha continuato spostandosi su uno dei due pretendenti per il Mondiale di F1 2021: Lewis Hamilton. Il numero uno della FIA ha affermato in merito: “Quello che mi piace di Lewis è che si impegna a offrire la sua personalità alla società. Rispetto la sua convinzione, ma deve allo stesso tempo avere rispetto per qualsiasi altra opinione. Il razzismo è un argomento molto caro per me. Mio padre ha perso sua la madre e il fratello nei campi. Non credo in Dio, ma credo nell’integrità e nei valori. È importante rispettare le persone che non sono come te . Mia moglie è cinese e anche lei ha sperimentato il razzismo. Dobbiamo preoccuparci sempre persone e ricordate che tutti coloro che sono coinvolti in F1 sono dei privilegiati”.

