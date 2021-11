F1, GP Messico 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 5 novembre

Comincia domani, venerdì 5 novembre, il weekend di gara di Città del Messico con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Messico 2021, valevole per il diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta del primo atto di un trittico che si concluderà poi nelle prossime due settimane in Brasile ed in Qatar.

Prosegue la sfida stellare per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, attualmente separati da 12 punti nella generale in favore dell’olandese della Red Bull dopo il trionfo di quest’ultimo ad Austin. Obiettivo podio per la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo i progressi evidenziati nelle scorse settimane dalla SF21 grazie alla nuova power-unit evoluta.

Le prove libere del venerdì per il GP del Messico verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento del cammino di avvicinamento al quintultimo GP stagionale.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere odierne per il GP Messico 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP MESSICO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 5 novembre

ore 18.30-19.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 22.00-23.00, F1, Prove libere 2, diretta

Foto: Lapresse