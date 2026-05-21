F1, George Russell: “Finalmente si torna in pista! Saremo competitivi anche a Montreal”

George Russell è apparso determinato e concentrato in vista della ripartenza. Il pilota inglese, infatti, sa che si giocherà moltissimo in occasione del weekend del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Montreal (Quebec) intitolato al leggendario Gilles Villeneuve, infatti, il portacolori del team Mercedes dovrà assolutamente dare una risposta e mandare un messaggio ad Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane talento bolognese, infatti, ha vinto le tre ultime gare e ha portato a 20 i punti di vantaggio sul classe 1998. Una situazione che nessuno si sarebbe potuto immaginare ad inizio stagione e che George Russell dovrà assolutamente fermare per non lasciare scappare l’italiano. L’occasione della riscossa arriverà in Canada? Lo scopriremo sin da domani, con l’unica sessione di prove libere e la Sprint Qualifying, dato che il format sarà rivoluzionato per la gara su distanza ridotta di sabato.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota inglese ha sottolineato come Mercedes si presenti di nuovo come grande favorita sulla pista canadese: “Abbiamo visto a Miami che Ferrari e McLaren hanno portato aggiornamenti importanti, noi proporremo qualcosa in questa occasione. La pista mi piace molto e spesso ho fatto bene, proverò di ripetermi anche in questo fine settimana così ricco e importante con la sprint Race. Cosa mi aspetto? Non c’è nulla che mi faccia pensare che non saremo competitivi”.

George Russell prosegue: “Finalmente si torna a correre, dato che nelle ultime settimane l’abbiamo fatto veramente poco. Non vedo l’ora di rimettermi in macchina e scoprire dove possiamo migliorare ancora. Per noi piloti di questa generazione sarà fondamentale ogni volta di più capire la gestione dell’energia”.