F1 e MotoGP oggi: orari qualifiche 6 novembre, tv, programma, streaming TV8, DAZN e Sky

Oggi sabato 6 novembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alle qualifiche del GP del Messico per quanto riguarda la F1 e alle qualifiche del GP di Algarve per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Città del Messico e Portimao dove si assegnano le pole position e dove si definiscono le griglie di partenza per le gare di domani.

In precedenza anche le ultime sessioni di prove libere per effettuare la corretta messa a punto. Le qualifiche della MotoGP scatteranno alle ore 15.10, mentre le qualifiche della F1 inizieranno alle ore 21.00: non ci saranno dunque contemporaneità che obbligheranno gli appassionati a fare una scelta o a fare zapping, si potranno seguire comodamente entrambi gli eventi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche di F1 e MotoGP (oggi sabato 6 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 6 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, qualifiche 1

14.00-14.15 Moto3, qualifiche 2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, qualifiche 1

15.35-15.50 MotoGP, qualifiche 2

16.10-16.25 Moto2, qualifiche 1

16.35-16.50 Moto2, qualifiche 2

18.00-19.00 F1, Prove libere 3

21.00 F1, Qualifiche

QUALIFICHE GP MESSICO F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

F1:

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Qualifiche in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 23.15.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming su tv8.it alle ore 23.15.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 00.00 e nel rullo notturno.

MOTOGP:

Prove libere 3-4 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su DAZN , Sky Go e Now TV.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 16.35.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita streaming su tv8.it dalle ore 16.35.

Qualifiche della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle ore 19.35, 22.55 e nel rullo notturno.

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

