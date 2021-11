Un epilogo amaro per la Mercedes quello del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. La vittoria dell’olandese della Red Bull Max Verstappen ha avuto delle conseguenze importanti nella classifica del campionato piloti visto che il neerlandese ha portato a 19 le lunghezze di margine nei confronti dell’alfiere di Brackley Lewis Hamilton (secondo).

Un riscontro frutto di tanti aspetti: la maggior velocità in gara della RB16B e una condotta dell’altro pilota delle Frecce Nere Valtteri Bottas non proprio ‘irreprensibile’. Il via del finlandese dalla pole-position non è stato dei migliori e la gestione dell’ingresso alla prima curva ancora meno. In altre parole, Valtteri si è preoccupato maggiormente di chiudere la porta al suo compagno di squadra piuttosto che a Verstappen che con una frenata poderosa si è preso la vetta. Un Bottas che poi ha finito in 15ma posizione, non portando punti nel campionato dei costruttori.

“Quello che è successo alla prima curva non dovrebbe accadere. Avevamo due macchine davanti ma sembrava che si aprisse il mare di fronte a Max. Bisogna comunque congratularsi con la Red Bull, perché il loro ritmo era di un altro livello. Non credo che avremmo potuto vincere la gara anche se fossimo usciti bene dalla prima curva“, le parole a Sky Sports di Toto Wolff (Team Principal della Mercedes).

“Avremmo potuto giocare una buona strategia con i pit-stop ma, per quanto riguarda Lewis, abbiamo ugualmente limitato i danni per la ricorsa al titolo. Nel complesso è stata una gara da dimenticare per noi, ma dobbiamo guardare i lati positivi: Lewis ha fatto una gara brillante, concludendola in seconda posizione pur avendo alle spalle Perez, che era più veloce”, ha aggiunto il manager austriaco.

Foto: LaPresse