Un settimo posto per il monegasco Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Sul circuito messicano è stato un day-1 un po’ travagliato per il pilota della Ferrari, finito contro le barriere della curva-16 nella FP1 per una perdita di aderenza sul posteriore. Per sua fortuna, al di là dell’ala, nessun danno significativo sulla SF21. Tuttavia, il crash è stato un contrattempo che ha impedito a Charles di portare a compimento il proprio lavoro. Incidente poi che si può giustificare per un livello di grip non eccezionale e un asfalto decisamente sporco.

“È fantastico essere tornati a Città del Messico. L’atmosfera qui è stupenda come sempre. Anche prima di arrivare in circuito è impressionante vedere quanti appassionati ci sono in città ed è impossibile non sentire il loro affetto. Le nostre sessioni oggi sono state piuttosto differenti l’una dall’altra. In quella del mattino c’era tantissimo sporco in pista e questo l’ha resa scivolosa e insidiosa, specialmente nelle frenate“, ha spiegato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

“L’evoluzione del tracciato è stata molto significativa tra FP1 ed FP2 e nel pomeriggio, giro dopo giro, si percepiva chiaramente che si andava più veloce. Difficile dire dove siamo rispetto agli altri team di centro gruppo, ne sapremo di più domani. Nell’ultima sessione di libere dovremo cercare di lavorare sul giro secco, perché in generale sono fiducioso che abbiamo il potenziale per fare bene in questo weekend“, le considerazioni finali del ferrarista.

