F1, GP Messico 2021: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8

Manca sempre meno al Gran Premio del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. Le emozioni non mancheranno in un circuito che torna nel calendario della massima formula dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Sono 12 punti i punti che separano i due pretendenti per il titolo dopo il round in Austin (USA). Al comando della classifica c’è l’olandese Max Verstappen (Red Bull) che ha ampliato il proprio margine grazie al successo in Texas sul britannico Lewis Hamilton (Mercedes).

Occhi puntati sul padrone di casa Sergio Perez, beniamino del pubblico pronto per inserirsi all’interno della lotta per il Mondiale. Attenzione anche alle Ferrari che continueranno la lotta contro McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori, un duello oltremodo interessante che molto probabilmente si deciderà solo nell’ultimo atto di Abu Dhabi.

In Texas la Ferrari ha avuto la meglio sul marchio di Woking che cerca un riscatto in una pista molto particolare come quella messicana, ristrutturata nel 2014 per tornare nel programma del ‘Circus’ dopo diversi anni d’assenza. Non perdetevi dunque il Gran Premio del Messico, manifestazione proposta in chiaro in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky).

PROGRAMMA GP MESSICO 2021 F1 IN CHIARO

Programma TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Domenica 07 novembre

Ore 22.55, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse