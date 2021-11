F1, la prova di forza di Max Verstappen nelle prove libere. Hamilton alle corde in Messico

Era il grande favorito della vigilia e per il momento lo sta confermando anche in pista. Stiamo parlando di Max Verstappen, dominatore assoluto della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Messico 2021 alla guida di una Red Bull estremamente competitiva sia con basso che con elevato carico di carburante a bordo.

Il 24enne olandese è in stato di grazia e al momento non sembra attaccabile almeno sul giro secco per la pole position, tuttavia domani le condizioni della pista saranno diverse (ci sarà più grip) e le qualifiche hanno un peso relativo su questo tracciato rispetto a quasi tutti gli altri circuiti in calendario.

La partenza del Gran Premio è infatti molto difficile per il pole-man (come a Sochi), a causa del rettilineo di quasi 1 km dalla griglia alla staccata di curva 1 in cui il gioco delle scie può fare una grande differenza. In casa Mercedes il bilancio è comunque abbastanza negativo in questo venerdì di Città del Messico, soprattutto se si guarda alla simulazione di passo gara con gomme soft e hard.

Hamilton e Bottas si difendono nel T1 – settore caratterizzato da due lunghi rettilinei e da sole tre curve – per poi perdere tanto rispetto a Verstappen nel T2 e nel T3, i tratti più guidati e tortuosi della pista. Il team di Toto Wolff deve preoccuparsi non solo per lo strapotere di Max, ma anche per l’ottimo rendimento di “Checo” Perez nei long-run con la seconda Red Bull.

Un’eventuale prima fila tutta Red Bull potrebbe complicare notevolmente i piani Mercedes per lo start e quindi per l’intera gara, quindi l’obiettivo di Hamilton diventa quello di battere Perez in qualifica e provare a partire almeno in seconda piazza alle spalle del leader del Mondiale.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden