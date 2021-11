E’ stata una gara molto difficile per Antonio Giovinazzi. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing aveva iniziato in maniera brillante il GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Uno start convincente che aveva messo nelle condizioni il pilota pugliese di centrare la zona punti e quindi di dare un connotato diverso a un’annata ricca di contrarietà. Purtroppo però la strategia voluta e imposta dal team italo-svizzero ha finito per svantaggiarlo. Una situazione non nuova per Giovinazzi che, tra errori al pit-stop e scelte di questo genere, ha perso non pochi punti dell’intera annata.

Ecco che le illazioni sul fatto che la scuderia non remi a favore del suo pilota si fanno sempre più insistenti, visto che Antonio è quasi certo di non essere più sul suo sedile dal 2022. Non a caso, per la prima volta, il racing driver nostrano ha evidenziato il grosso errore nella strategia, facendo pensare che il tutto sia stato quasi premeditato.

A rispondere a Giovinazzi ci ha pensato il Team Principal Frédéric Vasseur: “Come nelle ultime gare anche in Messico siamo stati competitivi per tutto il fine settimana mostrando un’ottima prova anche nella domenica di Gran Premio quando contava e il risultato lo dimostra. Questo ottavo posto è un’iniezione di fiducia in vista delle ultime gare (in riferimento al risultato di Raikkonen nota di redazione). Un peccato non aver concluso con due auto in zona punti, ma dopo la sosta la gara non è andata incontro ad Antonio. Vinciamo e perdiamo tutti insieme come una squadra, torneremo in pista ancora più forti a partire dal Gran Premio del Brasile”, le parole di Vasseur che vogliono gettare un po’ d’acqua sul fuoco. Una spiegazione non così convincente e le motivazioni di una sosta così anticipata si comprendono poco.

Foto: LaPresse