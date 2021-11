F1, GP Messico 2021: incidente per Lance Stroll nelle qualifiche. Sessione sospesa e pilota ok

Inizio con il botto è il caso di dirlo. Le qualifiche del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1, sono state subito interrotte per via di un incidente di non poco conto che si è verificato in uscita dall’ultima curva, nella zona dello stadio del tracciato messicano.

A rendersi protagonista del crash è stato il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll che, soffrendo di un sovrasterzo importante, ha perso il controllo della vettura e ha impattato in maniera importante con il posteriore contro le barriere.

La Direzione Gara si è vista costretta a sospendere la sessione per consentire ai commissari di gara di intervenire nella zona incidentata, pulire dai detriti la pista e ovviamente riportare ai box la monoposto britannica.

Per fortuna nessuna conseguenza per Stroll, uscito con le proprie gambe dall’abitacolo. Un danno ‘relativo’ anche perché Lance avrebbe comunque dovuto scontare una penalità e sarebbe partito dal fondo della griglia per aver sostituito il motore. Gli unici a potersi ‘lamentare’ saranno i meccanici, costretti a un lavoro supplementare.

Foto: LaPresse