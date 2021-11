Mettere i punti sulle i. Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, è stato al centro di una polemica in avvicinamento al weekend del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1.

In un’intervista concessa al Daily Mail aveva parlato di possibilità di un incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen in lizza per il titolo, considerando la distanza minima che separa il britannico dall’olandese e la posta in palio. Wolff, però, è voluto tornare su quanto è stato riportato perché a detta sua il senso dell’intervento è stato interpretato non nel migliore dei modi.

“Ho solo parlato della rivalità esistente tra i due piloti. Ho affermato che se il Mondiale si decidesse all’ultima gara, mi aspetto tra Max e Lewis un confronto duro. Se mi si chiede se credo ci sarà un incidente, non posso escluderlo. Questo ho detto“, le sottolineature del manager austriaco.

In sostanza, un esercizio dialettico che alla fine non cambia la sostanza delle cose. Ci si trova al cospetto di un confronto molto serrato in cui i contatti tra Verstappen e Hamilton già ci sono stati (Silverstone e Monza a esempio) e potrebbero replicarsi.

Foto: LiveMedia/Dppi – LPS