Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a Francoforte

Dopo l’ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l’accesso a 4 finali per la medaglia del metallo più pregiato) la seconda giornata degli Europei 2026 di karate, in corso di svolgimento a Francoforte (Germania) conferma un’Italia straordinaria.

I nostri portacolori hanno conquistato, infatti, altre 3 finali per la medaglia d’oro e 2 per il bronzo. Nello specifico quelle per il titolo con le squadre di kata e con Luca Maresca, quindi quelle per il bronzo con Erminia Perfetto (50kg) e Viola Lallo (55 kg).

La squadra femminile di kata (Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi) ha superato la Turchia nei quarti (7-0) e la Spagna in semifinale (5-2). A questo punto la finale sarà contro il Portogallo. La squadra di kata maschile (Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice), ha superato Portogallo (6-1), Azerbaigian (7-0) e Germania in semifinale (7-0). La finale per il titolo sarà contro la Turchia.

In finale anche Luca Maresca nei 67 kg di kumite. Il suo percorso: subito 8-0 contro il bulgaro Aprilov, quindi ha superato il moldavo Capmoale 6-3, l’azero Hajizada 8-6 e, in semifinale, anche il greco Georgios Baliotis. Sabato, per l’oro, match contro il francese Younesse Salmi.