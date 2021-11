Il Mondiale di F1 2021 ci ha insegnato una cosa decisamente importante: mai fare previsioni prima di vedere come si svilupperanno qualifiche e gara, per non venire smentiti in maniera totale, come è successo parecchio volte. La massima categoria del motorsport, inoltre, in questa era, ci sta lasciando una lezione quanto mai fondamentale: mai mettere in dubbio il valore e l’orgoglio della Mercedes.

Le prime due giornate del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021, hanno ribadito con forza i due assunti. Se ce ne fosse ulteriore bisogno. Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez di Città del Messico, infatti, non solo la Mercedes ha cancellato tutti i dubbi (corposi) che aveva lasciato nella giornata di ieri, ma ha chiuso con una doppietta il suo sabato. E lo ha fatto mettendosi alle spalle quelle Red Bull che, fino alla Q1, veleggiavano con decimi e decimi di vantaggio sul team di Brackley.

Ancora una volta, quindi, le previsioni fatte sulla carta sono state prese e prontamente appallottolate prima di finire nel cestino. Come accaduto, in senso opposto, anche ad Austin due settimane fa. Anche su piste che sembrano ideali per un team, i rivali sono prontissimi a piazzare la zampata. Specialmente se ti chiami Mercedes. Una scuderia che davvero non ha eguali in questa epoca. Dopo 7 anni di dominio assoluto, anche in questo 2021 nel quale la Red Bull sta facendo di tutto per detronizzarla, il team di Brackley non vuole mollare di un millimetro.

Magari Max Verstappen domani vincerà la gara, oppure comunque farà suo il titolo iridato, ma l’olandese è consapevole che dovrà sudarsela fino all’ultimo metro della stagione. Dalla parte dalla Mercedes non avrà il minimo “lasciapassare” e anche oggi glielo hanno ribadito con forza, compiendo passi in avanti davvero enormi. Ieri la W12 (su una pista molto sporca, giova ricordarlo) sembrava quasi inguidabile nel T2 e T3. Oggi, invece, le Frecce Nere hanno fatto il vuoto proprio li. Inchiodate al terreno come se fossero su due binari.

Un colpo non da poco, che è arrivato in maniera netta, e che domani Max Verstappen cercherà di rispedire al mittente. Valtteri Bottas partirà dalla pole position, Lewis Hamilton sarà al suo fianco, quindi le due Red Bull si metteranno subito in scia pronte a ribaltare quanto visto oggi. Una cosa, tuttavia, non potranno certo cancellarla, ovvero la consapevolezza che per sconfiggere la Mercedes occorreranno altre 5 gare perfette da domani fino ad Abu Dhabi.

