Colpo gobbo della Mercedes. E’ lecito descriverla così la prestazione delle Frecce Nere nelle qualifiche del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Le due monoposto del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno ottenuto i primi due crono del time-attack e, per quanto si era notato nel corso del weekend, è stato un riscontro a sorpresa.

Ci si aspettava, infatti, che la Red Bull e soprattutto l’olandese Max Verstappen stessero davanti. L’orange, invece, partirà dalla terza piazzola e dovrà inventarsi un bello start per mettersi in condizione di attaccare. Per la Ferrari un sesto e un ottavo posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc.

In un contesto del genere, le parole di Hamilton sono un mix di felicità, ma anche di amarezza perché chiaramente la pole-position avrebbe voluto ottenerla lui: “Grande giro di Valtteri (Bottas, ndr). Abbiamo lavorato bene e siamo anche un po’ stupiti dalla nostra prestazione. Avevamo problemi fino a poco prima delle qualifiche e sinceramente non so spiegarmi cosa sia successo“, le considerazioni di Lewis.

“Per domani potremo attaccare e affrontare davanti la gara. Certo, avrei preferito essere io in pole, ma vedremo domani in partenza che cosa accadrà“, ha aggiunto l’asso nativo di Stevenage.

