F1 su TV8, GP Messico 2021: orari, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro

Quest’oggi Città del Messico sarà teatro della battaglia per la pole position dell’omonimo Gran Premio, diciottesimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Vale la pena di ricordare che le qualifiche andranno in scena secondo il format canonico. Dunque, la griglia di partenza sarà determinata sulla base dei tempi di un giro lanciato, con sessione di qualifica di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3). Al termine di ogni fase, i cinque piloti più lenti saranno eliminati dalla contesa.

In questo 2021 abbiamo già visto cinque differenti piloti partire dalla pole position. Max Verstappen si è già assicurato la certezza di conquistare il platonico trofeo dedicato all’uomo migliore al sabato, essendo già scattato davanti a tutti ben 9 volte (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Italia, Stati Uniti). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre hanno occupato la prima casella in 2 occasioni sia Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian) che Valtteri Bottas (Portogallo, Turchia). Infine Lando Norris è stato il più rapido in Russia.

Nell’era turbo-ibrida nessuno è ancora stato in grado di firmare più di una pole position in Messico, poiché sono partiti davanti a tutti Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016), Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018) e Charles Leclerc (2019). Per la verità due anni fa il monegasco beneficiò di una fiscale penalizzazione inflitta a Max Verstappen, ma la sostanza non cambia. Cosa accadrà in questo 2021? Per scoprirlo sarà sufficiente seguire le qualifiche del GP del Messico in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

Sabato 6 novembre, ore 18.00-19.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8

Sabato 6 novembre, ore 21.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky)

Sabato 6 novembre, ore 23.10 – Differita su TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

