LIVE MotoGP, GP Algarve 2021 in DIRETTA: risultati prove libere in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021, valido come diciassettesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del secondo GP dell’anno in programma sulla pista di Portimao per il Motomondiale dopo il GP Portogallo dello scorso aprile.

Fabio Quartararo ha festeggiato a Misano due settimane fa la certezza aritmetica del titolo iridato, ma è ancora aperta la lotta per le restanti posizioni sul podio della generale. Francesco Bagnaia punta alla vittoria di tappa per blindare la sua seconda piazza in campionato dal tentativo di rimonta del campione uscente Joan Mir.

Assente Marc Marquez per una lieve commozione celebrale rimediata in allenamento, c’è grande incertezza a proposito dei possibili candidati al podio verso la gara di domenica. In tal senso andrà valutato il rendimento del rookie azzurro Enea Bastianini su una pista diversa rispetto a Misano, dopo i due podi ottenuti sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Si comincia alle ore 10.55 italiane con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere della MotoGP scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

