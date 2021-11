F1 su TV8, GP Messico 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno è pronta a mandare in scena il Gran Premio del Messico, diciottesimo atto di un Mondiale destinato a essere ricordato negli annali. Infatti Max Verstappen e Lewis Hamilton stanno ingaggiando un duello spettacolare che, al momento, vede prevalere lo sfidante. Il ventiquattrenne olandese ha infatti 12 punti di vantaggio sul trentaseienne britannico, che peraltro dopo aver vinto tre delle prime quattro gare, ha primeggiato solo due volte nei successivi quattordici GP.

Due settimane fa ad Austin abbiamo assistito a un autentico braccio di ferro, risoltosi con il successo di Super Max. Il giovane alfiere della Red Bull porrà davvero fine al regno del Re Nero, oppure quest’ultimo reagirà e ribalterà le sorti della sfida?

Dal canto suo la Ferrari continua per la sua strada, con la speranza di tornare competitiva per il Mondiale nel 2022. Il lunghissimo rettilineo di Città del Messico può rappresentare un ottimo banco di prova per determinare i progressi effettuati sulla power unit con l’evoluzione introdotta in Russia. L’obiettivo, a questo punto, è quello di scavalcare la McLaren e prendersi il 3° posto nella classifica costruttori. Tante buone ragioni per seguire il Gran Premio del Messico in TV. Come?

PROGRAMMA GP MESSICO F1 OGGI

(DOMENICA 7 NOVEMBRE)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in differita. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta del GP del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio messicano sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – L’appuntamento di Mexico City potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP MESSICO F1 2021 IN CHIARO

GARA

Domenica 7 novembre, ore 20.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Domenica 7 novembre, ore 23.00 – Differita TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

