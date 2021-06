DIRETTA F1, GP Baku 2021 LIVE: risultati e aggiornamenti FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Dopo la sessione mattutina che ha delineato quali sono i primi valori in campo, i piloti avranno a disposizione un’altra ora di tempo per proseguire nella messa a punto delle loro monoposto e per perfezionare il feeling col tracciato in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Sarà un turno estremamente importante, visto che si corre alla stessa ora del GP di domenica.

La Ferrari vuole proseguire in scia a quanto di buono fatto vedere in mattinata. La Scuderia di Maranello è in crescita come aveva già dimostrato a Montecarlo un paio di settimane fa e i risultati della mattinata confermano il buon momento: Charles Leclerc è secondo in FPO1 ad appena 43 millesimi di ritardo da Max Verstappen, Carlos Sainz è invece terzo a 0.337 dall’olandese. A essere in difficoltà sono invece le due Mercedes: Lewis Hamilton è soltanto settimo a 0.709, Valtteri Bottas è addirittura nono a 1.707.

