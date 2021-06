Risultato deludente ma consapevolezza di un buon potenziale in vista di domani da parte di Lando Norris, penalizzato di tre posizioni dal collegio dei commissari per aver commesso un’infrazione in regime di bandiera rossa e costretto a scattare in nona piazza sulla griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaijan 2021.

“Qualifiche caotiche, è stato così per tutti. Finire in sesta posizione in pista è stato buono, tra l’altro con un treno di gomme usate. Alla fine quindi avevamo il potenziale per fare di più, visto che sono partito per l’ultimo giro con una mescola morbida nuova, ma è subito arrivata la bandiera rossa”, commenta il britannico al sito ufficiale del team McLaren.

“Sono deluso per la penalità, ero sicuro di aver fatto tutto in sicurezza – spiega Lando a proposito dell’episodio che gli è costato la sanzione – Questo renderà il tutto più difficile in vista di domani, ma possiamo ancora lottare per un buon piazzamento, viste le opportunità di sorpasso qui a Baku”.

Foto: Lapresse