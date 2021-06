F1 su TV8, GP Azerbaijan 2021: orari, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro

Oggi, sabato 5 giugno, verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaigian di F1. La giornata odierna sarà infatti dedicata alle qualifiche della gara. Interessante notare come la pista di Baku abbia partorito quattro poleman differenti in altrettanti GP organizzati. Nel 2016 il più veloce sul giro secco fu Nico Rosberg, nel 2017 tale ruolo fu ricoperto da Lewis Hamilton, nel 2018 da Sebastian Vettel e nel 2019 da Valtteri Bottas. Dunque, qualcuno riuscirà a ripetersi, oppure si aggiungerà alla lista un quinto nome?

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI AZERBAIJAN DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00

Un altro dato interessante riguarda il fatto che le cinque pole position messe in palio nel 2021 siano state arpionate da quattro piloti diversi. L’unico capace di riproporsi davanti a tutti è stato Lewis Hamilton (Imola e Barcellona), mentre sono scattati dalla prima casella in una singola occasione Max Verstappen (Bahrain), Valtteri Bottas (Portimao) e Charles Leclerc (Montecarlo). Verrebbe però quasi da dire che non conviene firmare la pole, poiché sinora solo Hamilton in Spagna l’ha convertita in una vittoria! Come seguire le qualifiche in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche a partire dalle ore 18.30.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Azerbaigian sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Azerbaigian potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1, GP AZERBAJIAN 2021: PROGRAMMA E PALINSESTO TV8

PROVE LIBERE 3 (ORARIO ITALIANO)

Sabato 5 giugno, ore 11.00-12.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8.

QUALIFICHE (ORARIO ITALIANO)

Sabato 5 giugno, ore 14.00-15.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 5 giugno, ore 18.30 – Differita su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky)

