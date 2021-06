Fernando Alonso batte un colpo ed interrompe finalmente la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive in qualifica contro il compagno di squadra Esteban Ocon, portando l’Alpine in quarta fila (grazie alla penalità di Lando Norris) sulla griglia di partenza del Gran Premio di Azerbaijan 2021.

“E’ stata una sessione caotica oggi, era davvero difficile riuscire a trovare il ritmo giusto durante la qualifica. Sfortunatamente, non siamo riusciti a sfruttare tutto il potenziale della vettura perché ogni volta che montavamo un set di gomme nuove veniva esposta bandiera rossa”, dichiara il due volte campione del mondo.

“Ma è andata così per tutti, per questo guardiamo al lato positivo di oggi – prosegue l’asturiano (fonte: MotoriOnline.com) – E’ la prima volta in Q3 per me su questo circuito, un buon risultato, vedremo cosa riusciremo a fare domani“. L’ex ferrarista scatterà in ottava posizione davanti alla McLaren di Norris e alla Mercedes di Bottas, quindi non sarà semplice difendersi già in partenza.

