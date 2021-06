F1, classifica FP1 GP Azerbaijan: solo Verstappen davanti alle Ferrari! 2° Leclerc a 0.043!

Max Verstappen è davanti, ma la Ferrari è davvero sorprendente sulle sponde del Mar Caspio. L’olandese della Red Bull, infatti, chiude in vetta la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, sesto appuntamento del Mondiale F1 2021, ma sono le vetture della scuderia di Maranello a stupire.

Sul tracciato cittadino di Baku, che unisce curve lente e muretti che non perdonano ad un T3 nel quale la velocità fa la differenza, si pensava che la SF21 avrebbe dovuto alzare bandiera bianca nei confronti delle Power Unit di Mercedes e Red Bull e, invece, i due piloti del Cavallino Rampante si sono dimostrati quanto mai competitivi. La Mercedes, invece, tra un “lungo” e qualche settaggio non troppo spinto, ha preferito non svelare le proprie carte.

Da questo scenario è emerso, come detto, Max Verstappen. Il leader della classifica generale ha stampato un ottimo 1:43.184 con appena 43 millesimi di margine su Charles Leclerc. Il portacolori della Ferrari, reduce dallo sfortunato weekend di casa, ha fatto capire come la monoposto sia efficace soprattutto nei due tratti più guidati ma, a differenza di quel che si temeva, non soccombe in maniera netta nel “famigerato” T3. Alle sue spalle il compagno di scuderia Carlos Sainz, che chiude in 1:43.521 a 337 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per il messicano Sergio Perez (Red Bull) che si presenta con il tempo di 1:43.630 a 446 millesimi, mentre è quinto Daniel Ricciardo (McLaren) in 1:43.732 a 548, ribadendo come la monoposto di Woking sarà della partita in quel di Baku; uno scenario ben differente rispetto a Montecarlo. Sesto posto per il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:43.757 a 573 millesimi, quindi è settimo Lewis Hamilton (Mercedes). Il campione del mondo non è andato oltre un 1:43.893 a 709 millesimi da Verstappen, ma nel suo giro migliore ha commesso un errore e non ha potuto ritoccare il suo limite precedente.

Ottavo crono per il suo connazionale Lando Norris (McLaren) a 812 millesimi, quindi nono Fernando Alonso (Alpine) a 1.593, davanti a Valtteri Bottas (Mercedes) a ben 1.707 di distacco, che completa la top ten. Undicesimo Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1.759., quindi alle sue spalle il compagno di scuderia Antonio Giovinazzi a 1.902, mentre è quindicesimo Sebastian Vettel (Aston Martin) a 2.231 di distacco.

A questo punto team e piloti si prendono una pausa e si preparano in vista della FP2 che scatterà alle ore 14.00 italiane (le 16.00 azere), una sessione che ci chiarirà lo scenario sia sul fronte del giro secco (pensando alle qualifiche di domani), sia su quello del passo gara, con l’incognita delle gomme soft che sarà il vero e proprio ago della bilancia della gara.

CLASSIFICA FP1 GP AZERBAIJAN 2021 – F1

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’43″184 19 2 16 C. Leclerc Ferrari +00″043 1’43″227 20 3 55 C. Sainz Ferrari +00″337 1’43″521 20 4 11 S. Perez Red Bull +00″446 1’43″630 17 5 3 D. Ricciardo McLaren +00″548 1’43″732 25 6 10 P. Gasly AlphaTauri +00″573 1’43″757 23 7 44 L. Hamilton Mercedes +00″709 1’43″893 20 8 4 L. Norris McLaren +00″812 1’43″996 20 9 14 F. Alonso Alpine +01″593 1’44″777 25 10 77 V. Bottas Mercedes +01″707 1’44″891 20 11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″759 1’44″943 16 12 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″908 1’45″092 18 13 18 L. Stroll Aston Martin +02″050 1’45″234 19 14 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +02″200 1’45″384 23 15 5 S. Vettel Aston Martin +02″231 1’45″415 20 16 31 E. Ocon Alpine +02″262 1’45″446 21 17 63 G. Russell Williams +02″268 1’45″452 20 18 6 N. Latifi Williams +02″590 1’45″774 18 19 47 M. Schumacher Haas +03″715 1’46″899 19 20 9 N. Mazepin Haas +03″761 1’46″945 18

Foto: Lapresse