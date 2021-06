F1, GP Azerbaijan 2021: penalità a Norris, nuova griglia di partenza. Cosa cambia? Leclerc in pole position

La griglia di partenza del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1, ha subito delle importanti modifiche poche ore dopo la conclusione delle qualifiche andate in scena oggi pomeriggio a Baku. Lando Norris è stato retrocesso di tre posizioni sullo schieramento per non avere rispettato le procedure in regime di bandiera rossa, esposta per ben tre volte sul circuito cittadino della capitale. Il pilota della McLaren aveva fatto registrare il sesto tempo, ma domani (ore 14.00) non scatterà dalla sesta piazzola.

Il britannico partirà in nona posizione, dunque sarà costretto a un via difficile dalla quinta fila accanto alla Mercedes di Valtteri Bottas. Di questa penalizzazione usufruiscono tre piloti: Sergio Perez (Red Bull) sale in sesta piazza, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) diventa settimo, Fernando Alonso (Alpine) passa ottavo. Ovviamente confermatissima la pole position di Charles Leclerc al volante della Ferrari, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen. Carlos Sainz resta quinto con l’altra Rossa, ora affiancato da Sergio Perez.

Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Azerbaijan 2021 dopo la penalizzazione inflitta a Lando Norris per non avere rispettato le procedure in regime di bandiera rossa.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2021

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Lando Norris (McLaren) *penalizzato di tre posizioni per non avere rispettato le procedure sotto bandiera rossa

10. Valtteri Bottas (Mercedes)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Daniel Ricciardo (McLaren)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. George Russell (Williams)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Mick Schumacher (Haas)

18. Nikita Mazepin (Haas)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Foto: Lapresse