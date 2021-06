Nervi tesi a Baku, sede del sesto round del Mondiale 2021 di F1. La questione “ali flessibili” è diventata oggetto di contraddittorio piuttosto spinto dal punto di vista dialettico tra Mercedes e Red Bull.

Non è un mistero che la scuderia di Brackley abbia manifestato non pochi dubbi sulla regolarità delle ali posteriori delle monoposto di Milton Keynes, sostenendo che ciò non fosse conforme alle norme. Per tutta risposta la squadro anglo-austriaca ha osservato che non sia l’unica ad adottare questa soluzione e, nel caso specifico, la Mercedes fa uso di ali anteriori con un livello di flessiiblità più evidente.

A questo proposito vi è stato un bello scambio tra i due Team Principal Toto Wolff e Christian Horner sul tema. Il manager austriaco ai microfoni di Sky Sport aveva affermato che: “Se c’è qualcuno che sfrutta l’eccessiva flessibilità dell’ala posteriore siamo pronti a protestare. Red Bull farà lo stesso con noi? Che lo facciano, vedremo chi avrà ragione“. Horner ha risposto per le rime: “Siamo perfettamente in regola e posso dire che ci sono altri team che fanno uso di ali anteriori non regolari. Fossi in Toto quindi starei zitto“.

Di seguito il video:

