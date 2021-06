F1 oggi, GP Azerbaijan 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e

Oggi, sabato 5 giugno, sarà il giorno delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino di Baku godremo godremo di un grande spettacolo e le emozioni non mancheranno.

In primis, c’è grande curiosità su quanto saprà fare la Ferrari. Alla vigilia, la scuderia di Maranello temeva questo weekend per via di una pista che sul piano della potenza del motore richiede molto. La Rossa, infatti, paga ancora una deficit sensibile rispetto ai top-team e di conseguenza le simulazioni non avevano dato dei riscontri confortanti. Contrariamente alle attese, nel day-1 si è potuto apprezzare una SF21 particolarmente in palla e per questo sarà interessante capire come e dove saprà posizionarsi oggi in cui nessuno potrà scherzare.

In secondo luogo, tiene banco il confronto tra Red Bull e Mercedes. Scintille ci sono tra le due scuderie sia in pista che per la vicenda “ali flessibili”. Gli scambi dialettici non sono mancati e ciò va ad arricchire di ulteriore tensione un confronto che sarà serrato e con le Frecce Nere che vorranno tornare a comandare dopo i risultati negativi di Montecarlo.

Di seguito il programma odierno e come seguire il weekend in tv:

GP AZERBAIJAN F1 2021 – PROGRAMMA

SABATO 5 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Prove Libere 3, ore 11.00-12.00

Qualifiche, ore 14.00-15.00

COME SEGUIRE IN TV IL GP AZERBAIJAN F1 2021

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Azerbaijan sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere, riservata esclusivamente a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Azerbaijan potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP AZERBAIJAN F1 2021

SABATO 5 GIUGNO

18.30 Qualifiche (Differita)

DOMENICA 6 GIUGNO

19.35 Gara (Differita)

Foto: La Presse