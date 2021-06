Ancora una volta Carlos Sainz si mangia le mani per come si sono concluse le proprie qualifiche. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato il quinto posto nel sabato del GP di Azerbaijan 2021 e domani scatterà dalla terza fila nella gara in programma sul circuito cittaidno di Baku, dove va in scena la sesta tappa del Mondiale F1, ma il pilota della Ferrari avrebbe potuto ottenere un risultato migliore.

Per quale motivo? In occasione dell’ultimo giro si è ritrovato davanti Yuki Tsunoda a muro e per evitarlo è andato a sbattere egli stesso contro le barriere. Lo spagnolo non è riuscito ad avvicinarsi al compagno di squadra Charles Leclerc, atuore della pole position, ma potrà comunque rendersi protagonista di una bella prova e tenterà di battagliare per il podio.

Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole dello spagnolo al termine del suo sabato di Baku.

VIDEO: LE PAROLE DI CARLOS SAINZ





Foto: Lapresse