F1, cancellato il Gran Premio di Singapore

La F1 rinuncia ufficialmente al Gran Premio di Singapore. Per il secondo anno consecutivo il tracciato cittadino di Marina Bay non farà parte del calendario del Mondiale. L’emergenza sanitaria ha portato a questa decisione in seguito all’inasprimento delle restrizioni nella zona e le problematiche relative agli spostamenti.

Dopo il Canada e la Turchia una nuova location esce dal ‘Circus’ per questa stagione, la più lunga della storia della F1. Scendono a 22 le gare previste da Baku ad Abu Dhabi, ma l’idea resta quella di mantenere 23 appuntamenti come previsto ad inizio campionato.

Il Mugello spera di entrare in calendario. La possibilità è concreta, ma non vi sono ulteriori informazioni in merito. Dopo la festa Ferrari della passata stagione potremmo riavere tre competizioni nel Bel Paese dopo Imola e Monza.

Da qui ai prossimi mesi sono molti i circuiti che rischiano di scomparire dei piani della massima formula. Restano infatti in bilico le trasferte in Giappone, Brasile ed Australia, territori in cui sono presenti delle severe norme per gli ingressi.

Foto: LaPresse