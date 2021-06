Lando Norris commenta le prime libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, settimo atto del Mondiale F1 2021. Il britannico si colloca all’ottavo posto della FP2, il turno più indicativo della giornata con un tracciato molto più pulito.

L’inglese ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Le FP1 sono andate bene, le FP2 invece ci hanno visto un po’ più in difficoltà. Abbiamo un ampio margine di miglioramento. Vedremo in base ai dati raccolti come muoverci stasera per migliorare la macchina, in generale è stata una giornata tutto sommato accettabile”.

Il portacolori della McLaren si prepara alle qualifiche di domani, sessione in cui il marchio di Woking ha l’opportunità di conquistare la seconda fila dello schieramento. I risultati sono incoraggianti in un tracciato molto particolare come quello di Baku.

Lando Norris, terzo in quel di Monaco alle spalle della Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), insegue un buon risultato anche questo fine settimana. Il brand inglese si colloca al momento al terzo posto della classifica costruttori con 2 punti sulle due Ferrari.

