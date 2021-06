Lewis Hamilton undicesimo, Valtteri Bottas sedicesimo. Un risultato simile in casa Mercedes non se lo aspettava nessuno dalle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. La W12 oggi è apparsa molto lontana dal suo meglio, con i piloti che, a fine giornata, non sapevano dare una spiegazione di quanto avvenuto.

“Oggettivamente non ci siamo sentiti molto bene oggi in macchina – conferma Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport – Ho spinto tanto, ero sempre al limite, ma era la mia vettura ad avere limiti. Ho provato a dare tutto in alcuni settori, ma sostanzialmente mancava l’aderenza”.

L’inglese prova a pensare positivo, nonostante la brutta giornata. “C’è molto da lavorare e vi assicuro che non è facile quando sei addirittura fuori dalla top10. Altrove il passo per vincere l’avevamo, qui non ancora, e non sappiamo il perchè. Vedremo domani se saremo in grado di rimetterci in carreggiata”.

Foto: Lapresse