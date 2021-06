F1, risultati e classifica FP1 GP Azerbaijan: Ferrari scatenate! Leclerz 2°, Sainz 3° in scia a Verstappen

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Baku. Il leader del campionato si è destato al volante della sua Red Bull e ha timbrato un rilevante 1:43.184, grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le due Ferrari. La Scuderia di Maranello è in crescita come aveva già dimostrato a Montecarlo un paio di settimane fa e i risultati della mattinata confermano il buon momento: Charles Leclerc è secondo ad appena 43 millesimi di ritardo dal leader, Carlos Sainz è invece terzo a 0.337 dall’olandese.

A essere in difficoltà sono invece le due Mercedes: Lewis Hamilton è soltanto settimo a 0.709, Valtteri Bottas è addirittura nono a 1.707. Da segnalare il quarto posto della seconda Red Bull guida da Sergio Perez, Daniel Ricciardo quinto con la McLaren, poi sesta la AlphaTauri di Pierre Gasly. Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2021, sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Risultati e tempi della mattinata, in vista della FP2 che scatterà alle ore 14.00.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP AZERBAIJAN F1 2021: RISULTATI E TEMPI

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:43.184 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.043 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.337 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.446 5

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.548 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.573 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.709 3

8 Lando NORRIS McLaren+0.812 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.707 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.759 5

11 Fernando ALONSO Alpine+1.900 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.908 4

13 Lance STROLL Aston Martin+2.050 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.200 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.231 3

16 Esteban OCON Alpine+2.262 3

17 George RUSSELL Williams+2.268 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.590 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.715 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.761 3

Foto: Lapresse