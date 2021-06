F1, Leclerc e la Ferrari in pole a Baku! Classifica qualifiche: rinascita rossa!

Qualifica a dir poco rocambolesca in quel di Baku che si conclude con una clamorosa seconda pole position consecutiva di Charles Leclerc, capace di conquistare la nona partenza al palo della carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha piazzato la zampata proprio nel momento decisivo, in Q3, anche grazie ad un pizzico di fortuna legato al gioco delle scie, confermando comunque i progressi della SF21 anche su un tracciato diverso da Montecarlo.

Sessione quasi trionfale, alla luce delle difficoltà affrontate nelle libere, per Lewis Hamilton, che domani scatterà in prima fila con la Mercedes davanti al leader del campionato Max Verstappen, 3° con la Red Bull, e ad un fantastico Pierre Gasly su AlphaTauri. 5° l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che precede la McLaren di Lando Norris ed uno dei grandi delusi di giornata, Sergio Perez (7°). Solo 10° infine Valtteri Bottas con la seconda Mercedes a oltre 1″ di ritardo dal compagno di squadra.

Subito un colpo di scena in avvio di Q1, con Lance Stroll che va a sbattere contro le barriere in uscita da curva 15 provocando la bandiera rossa e chiudendo anzitempo la sua qualifica. Dopo la neutralizzazione, si lanciano tutti con gomma soft ma Giovinazzi commette lo stesso errore del canadese causando una nuova bandiera rossa a 9 minuti dallo scadere. Ultimo run con Hamilton che balza davanti alle Red Bull in 1’41″545. Eliminati Latifi, le Haas, Stroll e Giovinazzi.

In Q2 tutti in pista con gomma soft per il primo time-attack, con Verstappen che è il più veloce appena davanti a Perez, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Sainz e Norris (tutti racchiusi in meno di due decimi). All’ultimo tentativo Ricciardo commette un errore, provoca una nuova bandiera rossa e congela di fatto la classifica della sessione. Esclusi nell’ordine Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen e Russell.

Q3 che si apre con un giro perfetto da parte di Leclerc, in pole provvisoria in 1’41″218 grazie ad una scia involontaria concessa da Hamilton nel T3. Il britannico è 2° davanti a Verstappen, Gasly, Sainz, Norris, Perez, Tsunoda, Alonso e Bottas dopo il primo tentativo. Come in Q2, l’ultimo time-attack non viene completato da nessuno a causa dell’incidente di Tsunoda e Sainz (quest’ultimo per evitare il nipponico), mettendo in ghiaccio la classifica e la pole di Leclerc.

RISULTATI QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2021 F1

1 Charles LECLERC Ferrari1:41.218 7

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.232 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.345 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.347 7

5 Carlos SAINZ Ferrari– 7

6 Lando NORRIS McLaren+0.529 7

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.699 7

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 7

9 Fernando ALONSO Alpine+1.109 5

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.441 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 5

12 Esteban OCON Alpine- – 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 3

16 Nicholas LATIFI Williams- – 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

Foto: Lapresse