Venerdì a dir poco disastroso per Valtteri Bottas in quel di Baku in occasione delle prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2021, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes ha chiuso la giornata addirittura in 16ma piazza, pagando 2″ netti dalla vetta e 1″ dal compagno di squadra Lewis Hamilton nella simulazione di qualifica. Difficoltà anche sul passo gara per il nativo di Nastola, stabilmente più lento del teammate britannico.

“Oggi è stata una giornata pazza, davvero complicata per noi. Ci manca chiaramente il passo ed il grip a livello generale. Il bilanciamento non è così malvagio. Vero, l’auto si comporta in maniera un po’ imprevedibile, ma continuiamo a scivolare per mancanza di grip. Sarà una lunga notte per noi, per analizzare tutti i dati“, dichiara Bottas al termine dell’attività in pista odierna.

“La situazione è più complicata qui che a Monaco. Lì, più o meno per le qualifiche eravamo a posto. Sicuramente è stata una giornata più difficile, questa, e dobbiamo capire perché – prosegue il finnico (fonte: Motorsport.com) – Penso ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato, dobbiamo capire di cosa si tratti“.

