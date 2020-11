LIVE MotoGP, GP Europa 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi torna in pista! Morbidelli 3° in FP2, Dovizioso 8°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con FP3 e qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, approfondimenti.

15.20 Attenzione perché i primi dieci di questo turno potrebbero accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, domani mattina potrebbe non migliorare il meteo.

15.19 Andrea Dovizioso è buon ottavo con la sua Ducati a 0.764 e precede di un soffio Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki), mentre Maverick Vinales è 11mo.

15.18 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in FP2 col crono di 1:32.528. Il pilota della Ducati precede Aleix Espargarò (Aprilia) di 92 millesimi e Franco Morbidelli (Yamaha) di 0.276. A seguire Takaaki Nakagami (Honda), Pol Espargarò (KTM), Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (KTM).

15.18 Attenzione, cambia la classifica: Joan Mir risale in decima posizione, tolto il tempo a Crutchlow.

15.17 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2:

1 43 J. MILLER 1:32.528 2 41 A. ESPARGARO +0.092 3 21 F. MORBIDELLI +0.276 4 30 T. NAKAGAMI +0.338 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 35 C. CRUTCHLOW +0.517 7 42 A. RINS +0.629 8 33 B. BINDER +0.731 9 4 A. DOVIZIOSO +0.764 10 20 F. QUARTARARO +0.809

15.16 Andrea Dovizioso nono, Fabio Quartararo decimo, Joan Mir 11mo davanti a Maverick Vinales!

15.16 Jack Miller soffia il miglior tempo a Morbidelli: 1.32:528, primo con 92 millesimi su Aleix Espargarò e 0.276 su Morbidelli.

15.15 MORBIDELLIIIIIIIIIIII! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:32.804! Show su Yamaha!

15.15 BANDIERA A SCACCHI.

15.14 Sospiro di sollievo per Joan Mir, sesto a 0.453. Vinales ottavo. Quartararo si sta migliorando…

15.14 Rins risale in ottava posizione.

15.14 DOVIZIOSOOOOOOOOO! QUINTOOOOOOOOOOOOOOOO! A 0.340 da Pol Espargarò, subito dietro a Morbidelli e davanti a Vinales!

15.13 Attenzione perché Rins, Mir e Dovizioso si stanno migliorando.

15.12 Miller terzo a 0.222 appena davanti a Morbidelli. Attenzione perché Mir e Quartararo sono fuori dalla top-10 insieme a Dovizioso.

15.12 Bisogna essere tra i migliori 10, domani potrebbe piovere e sarà quasi impossibile migliorarsi.

15.11 Cal Crutchlow si inserisce in seconda posizione a 93 millesimi da Pol Espargarò con la sua Honda.

15.10 Nooo, che peccato. Danilo Petrucci nella ghiaia in curva 14. Non si è fatto nulla, ma ora è difficile ritornare in pista con l’altra moto.

15.09 Vinales terzo a 0.564, Bagnaia quinto a 0.689, Petrucci sesto a 0.823.

15.09 ANCORA MORBIDELLI! Si riprende il secondo posto a 0.250 da Pol Espargarò.

15.08 Danilo Petrucci fantastico terzo a 0.832, Quartararo sesto a 0.868, Mir ottavo a 0.974, Dovizioso 11mo a 1.066.

15.07 Ruggito di Vinales e Bagnaia, sedcondo e terzo a 0.795 e 0.832 da Pol Espargarò.

15.07 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! SECONDOOOOOOOOOOOOOOO! Grande risalita di Franco che paga 0.851 da Pol Espargarò.

15.05 Pol Espargarò scende sotto il muro di 1’33”! Pazzesco 1:32.952! Miller è a 0.880.

15.05 Morbidelli si migliora leggermente: 15mo a 1.652 da Pol Espargarò.

15.04 Pol Espargarò inverosimile con la KTM! 1:33.229, rifila 0.603 a Miller! In pista anche Morbidelli.

15.02 Miglior tempo di Jack Miller! Scende sotto il muro di 1’34”, stampa 1:33.832 e precede Rins di 0.488.

15.01 Perentorio squillo di Joan Mir, si porta in terza posizione a 0.154 da Rins. Dovizioso e Quartararo tornano in pista, Morbidelli ancora fermo.

15.00 Quartararo Dovizioso, Morbidelli sono ancora fermi ai box. Mir è uscito da pochi istanti.

14.59 Inatteso Alex Rins! Miglior tempo per il pilota della Suzuki in 1:34.230, precede Oliveira di 0.103 e Nakaagami di 0.214. Bagnaia quarto a 0.243, Petrucci quinto a 0.257, Miller sesto a 0.293.

14.58 CLASSIFICA PROVVISORIA DEI TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:34.534 2 63 F. BAGNAIA +0.029 3 9 D. PETRUCCI +0.043 4 43 J. MILLER +0.079 5 73 A. MARQUEZ +0.128 6 31 G. GERLOFF +0.579 7 20 F. QUARTARARO +0.677 8 5 J. ZARCO +0.693 9 4 A. DOVIZIOSO +0.760 10 88 M. OLIVEIRA +0.796

14.57 Danilo Petrucci risale in terza posizione a 43 millesimi da Nakagami.

14.57 Quartararo settimo a 0.677, Dovizioso nono a 0.760, Mir 16mo a 1.301, Morbidelli 18mo a 1.423. Sono tutti fermi ai box.

14.56 Incredibile Gerloff! Quinto a 0.579 da Nakagami! Che rivelazione!

14.55 Miglior tempo di Takaaki Nakagami! 1:34.534, ha la meglio di Bagnaia per 29 millesimi e di Miller per 79 millesimi.

14.54 Sontuosa risposta di Quartararo! Quinto a 0.648 da Bagnaia, si piazza davanti a Dovizioso.

14.53 Gerloff, alla sua prima volta in assoluto in MotoGP, si inserisce in ottava posizione a 0.858, guida la Yamaha di Valentino Rossi.

14.53 Alex Marquez risale in quarta piazza a 0.442 da Bagnaia. Ma attenzione a Gerloff, doppio casco rosso!

14.52 Nakagami e Zarco si inseriscono in terza e quarta posizione appena davanti ad Alex Marquez e Dovizioso.

14.50 DOVIZISOOOOOOOOOOOO! Squillo di Andrea! Terzo a 0.731 da Bagnaia!

14.49 Vinales settimo a 1.236, Mir ottavo a 1.272, Morbidelli 12mo a 1.344, Quartararo 16mo a 1.714, Dovizioso 18mo a 1.854.

14.49 FRANCESCO BAGNAIA! Si inserisce in seconda posizione a 0.566 da Miller!

14.48 Va annotato che Maverick Vinales partirà dalla pit-lane.

14.47 Jack Miller firma il miglior tempo in 1:35.258, rifila 0.496 a Oliveira e 0.634 a Petrucci. Attenzione al settimo posto di Vinales a 0.904 dal leader.

14.46 Fabio Quartararo risponde dopo un quarto d’ora d’apnea: ottavo posto, è davanti a tutti gli altri big.

14.44 ANDREA DOVIZIOSO! Squillo di lusso! Sesto a 0.713 da Oliveira. Morbidelli decio a 1.471, a tre decimi da Joan Mir.

14.43 Fabio Quartararo è in grande difficoltà in queste condizioni e paga 4.8 secondi da Oliveira!

14.42 Concreto balzo in avanti di Joan Mir, ora settimo a 1.195, precede Morbidelli di quattro decimi e Dovizioso di mezzo secondo.

14.42 Reazione di Andrea Dovizioso! Decimo a 1.521, precede Mir di quattro decimi. Quartararo a oltre 4 secondi.

14.41 Miguel Oliveira davanti a tutti! 1:36.431, precede Petrucci di 0.265. Morbidelli migliora ancora, è settimo a 0.840 ed è il migliore dei big.

14.40 Jack Miller è un drago in queste condizioni e firma il miglior tempo in 1:37.029, precedendo Pol Espargarò di 0.225.

14.39 Pol Espargarò vola davanti a tutti! Super 1:37.254, rifila 0.586 a Crutchlow e 0.895 a Petrucci. Mir quinto a 1.086, Morbidelli si è avvicinato ed è sesto a 1.137. Dovizioso a 2.556, Quartararo a 3.521.

14.37 Joan Mir vola in testa alla classifica dei tempi in 1:39.067, con 0.229 su Bagnaia e 0.620 su Petrucci. Morbdeilli ottavo a 1.028, Dovizioso sta faticando e baga oltre tre secondi di ritardo.

14.35 La prima girandola di giri cronometrati premia Danilo Petrucci, in testa con 1:40.894, 106 millesimi meglio di Bagnaia. Mir quarto a 0.687, Quartararo settimo a 0.905, Morbidelli nono a 1.676, Dovizioso 14mo a 3.671.

14.34 I piloti hanno optato per la soft all’anteriore e media al posteriore.

14.33 Intanto la traiettoria di riferimento si è asciugata e i piloti possono provare a spingere. Devono fare il tempo, anche perché è annunciata pioggia per la FP3.

14.32 Ora subito tutti in pista.

14.31 Nel frattempo Sky riporta che Marc Marquez non correrà nelle prossime gare e che è possibile una terza operazione.

14.30 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 2 del GP d’Europa 2020.

14.28 Si dovrà andare anche a caccia del tempo giusto per avvicinarsi all’accesso al Q2 delle qualifiche.

14.26 Non è facile comprendere al meglio la pista in questa condizione, ma è importante farlo perché non è detto che la situazione migliore in vista di qualifiche e gara.

14.24 Ricordiamo che oggi pomeriggio sarà assente Valentino Rossi, ma il Dottore potrebbe tornare in pista domani: è risultato negativo al tampone ed è a Valencia.

14.22 Franco Morbidelli è reduce dalla vittoria di Aragon e vuole confermarsi ai vertice, il centauro italiano crede fermamente nel Mondiale.

14.20 Al momento Joan Mir sembra il più solido di tutti, ma in un Mondiale così equilibrato può succedere di tutto. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo che avremo domenica. Quartararo e Vinales come risponderanno?

14.18 Andrea Dovizioso ha chiuso in nona posizione questa mattina con la Ducati. Il forlivese deve assolutamente disputare un weekend di spessore se vuole rimanere in corsa per il titolo iridato.

14.16 Ricordiamo la classifica del Mondiale MotoGP. Joan Mir al comando con 137 punti, ha 14 lunghezze di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 sullo spagnolo Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso, 32 su Alex Rins.

14.15 Quindici minuti all’inizio della FP2.

14.14 Si sta per chiudere la sessione della Moto3, le gomme slick stanno entrando in temperatura. La MotoGP potrebbe riuscire a sfruttarle in maniera discreta.

14.12 Joan Mir e Fabio Quartararo sono i primi due in classifica generale, ma stanattina hanno faticato: lo spagnolo 17mo su Suzuki, il francese 21mo su Yamaha.

14.10 Franco Morbidelli ha dato eccellenti risposte stamattina, chiudendo in seconda posizione con la Yamaha. Il romano è in piena lotta per il Mondiale!

14.08 Jack Miller ha firmato il miglior tempo in mattinata sfruttando tutte le sue doti sul bagnato in sella alla Ducati.

14.06 Nel corso del pomeriggio i tempi dovrebbero migliorare, le condizioni della pista sono migliori rispetto a questa mattina e i tempi si abbasseranno quasi sicuramente.

14.04 Brutto tempo a Valencia, ci sono dei grandi nuvoloni e l’asfalto è parziamente bagnato, anche se si sta asciugando. Sono in pista le Moto3.

14.02 La sessione incomincerà alle ore 14.30 e durerà 45 minuti di tempo. I piloti potranno effettuare la messa a punto e trovare il feeling col tracciato.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia.

11.45 Si chiude qui, dunque, una FP1 davvero poco indicativa viste le condizioni meteo. Vedremo se nella FP3 delle ore 14.30 la situazione migliorerà, oppure tutto sarà rimandato a domani. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi, e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport.

11.42 CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTOGP

1 43 J. MILLER 1:42.063 2 21 F. MORBIDELLI +0.467 3 6 S. BRADL +0.503 4 5 J. ZARCO +0.576 5 73 A. MARQUEZ +0.591 6 9 D. PETRUCCI +0.637 7 44 P. ESPARGARO +0.778 8 88 M. OLIVEIRA +0.814 9 4 A. DOVIZIOSO +0.896 10 12 M. VIÑALES +0.946

11.41 Zarco spinge sul serio, perde 93 millesimi al T1, 73 al T2, si presenta al T3 con 664 e molla il giro. Jack Miller chiude in vetta la sua prima sessione.

11.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1 DELLA MOTOGP

11.39 Jack Miller apre il suo 13mo giro ma accusa subito mezzo secondo al T1, l’unico che fa segnare un parziale in miglioramento è Gerloff che sale in 15ma posizione in 1:43.645 a 1.528.

11.38 Siamo negli ultimi 2 minuti, i piloti girano sena forzare, forse la pioggia è tornata a fare capolino

11.37 Anche Alex Rins entra in scena con gomme medie-soft, mentre in questo momento nessuno riesce a fare segnare tempi di rilievo.

11.36 Quartararo sembra davvero in difficoltà, prova a spingere ma sbaglia subito in curva 2 e sbatte i pugni sul suo lunotto. Il francese non ha feeling con la sua M1 per ora.

Troubles in the wet for @FabioQ20! 😲 The @sepangracing rider is at the bottom of the leaderboard and shows his frustration! 👀#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/x69pmH4GoJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020

11.34 Joan Mir apre il suo 16mo giro con 334 millesimi di ritardo al T1, Quartararo rimane 20mo a 2.731.

11.33 Alex Marquez non riesce a rimettere in azione la sua moto e si ferma. Jack Miller torna in pista di nuovo con doppia gomma soft da bagnato. Dovizioso si ferma ai box.

11.32 Zarco si rilancia e fa segnare il suo migliore T1 con soli 160 millesimi da Miller, al T2 perde ben quattro decimi, mentre Alex Marquez scivola in curva 6 e prova a rimettere in moto la sua Honda

11.31 Morbidelli effettua solamente un giro e torna ai box. In questo momento stiamo vivendo un momento poco indicativo della sessione. Zarco sale al quarto posto in 1:42.639 a 576 millesimi.

11.30 Di nuovo in azione Morbidelli, vedremo se Mir e Quartararo proveranno a forzare, mentre Vinales è nono a 946 millesimi.

11.29 Dovizioso si porta in ottava posizione in 1:42.959 con 896 millesimi di distacco, non un brutto inizio per il romagnolo…

11.28 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 1:42.063 2 21 F. MORBIDELLI +0.467 3 6 S. BRADL +0.503 4 73 A. MARQUEZ +0.591 5 9 D. PETRUCCI +0.637 6 44 P. ESPARGARO +0.778 7 88 M. OLIVEIRA +0.814 8 12 M. VIÑALES +0.946 9 30 T. NAKAGAMI +1.167 10 4 A. DOVIZIOSO +1.234

11.26 Finisce al tappeto Bagnaia, fortunatamente senza conseguenze. Ancora una volta sembra che “Pecco” non abbia feeling con la sua Ducati sul bagnato

More frustration for @PeccoBagnaia! 😲 His tough run continues with a crash at Turn 2! 💢#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/PqzwICln09 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020

11.25 Di nuovo ai box Miller e Morbidelli, mentre Alex Marquez è quarto a 591 millesimi con la scelta media-soft come Dovizioso che è decimo a 1.234.

11.24 Mir arriva ad 1:43.718 lima qualche millesimi, mentre Rins migliora in maniera più ampia e chiude in 1:43.521

11.22 Mir fa segnare un 1:43.882 e rimane 16mo, quindi si rilancia e arriva al T1 con 343 millesimi. Miller vola in 1:42.063 e mette 467 millesimi tra sè e Morbidelli.

11.20 Jack Miller parte subito con il record nel T1 con 32 millesimi di vantaggio, Mentre Mir fa segnare il suo miglior T1 con 396 millesimi

11.19 Jack Miller torna in azione, vedremo se l’australiano sarà in grado di abbassare il suo tempo record, mentre Dovizioso, attualmente 12mo, prova il set media-soft.

11.18 Di nuovo in azione Petrucci, che si porta in quinta posizione a 437 millesimi in 1:42.700

11.16 Bagnaia sale in 13ma posizione a 1.309 mentre Gerloff chiude il suo 11mo giro in 15ma posizione a 1.542.

What an experience this is for @garrettgerloff! 🇺🇸 The American is impressing so far, running a superb 12th! 👏#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/XzntzcfjEQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020

11.15 Vinales si rimette in carreggiata e fa segnare il suo miglior crono in 1:43.009 ed è settimo a 746 millesimi da Miller.

11.14 Morbidelli chiude il suo decimo giro tornando ai box dopo alcune tornate nelle quali non ha voluto forzare. Si fermano quasi tutti in questo momento, tranne Oliveira che si porta in sesta posizione a 614 millesimi da Miller.

11.13 Vinales continua a spingere ma sbaglia in curva 8 e finisce lungo. Per sua fortuna la via di fuga in asfalto lo riporta sul tracciato senza problemi. Buon tempo di Oliveira che ora è settimo a 1.163 dalla vetta.

11.12 Alex Marquez si mette in quarta posizione in 1:42.654 a 391 millesimi da Miller ed a 88 dal suo compagno di squadra Bradl.

11.11 Vinales fa la sua prima apparizione nei top15 e chiude un giro in 1:44.772, quindi riparte e fa segnare 1:43.956 e si porta in 13ma posizione a 1.693 da Miller.

11.10 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 1:42.263 2 21 F. MORBIDELLI +0.267 3 6 S. BRADL +0.303 4 44 P. ESPARGARO +0.709 5 9 D. PETRUCCI +0.760 6 41 A. ESPARGARO +1.198 7 5 J. ZARCO +1.292 8 4 A. DOVIZIOSO +1.305 9 73 A. MARQUEZ +1.499 10 88 M. OLIVEIRA +1.816

11.09 Miller, Petrucci, Dovizioso e Mir tornano ai box dopo il primo run. L’australiano è davanti a tutti e si conferma sempre al massimo sul bagnato.

Will they be doing rain dances at Ducati this weekend? 🌧️@jackmilleraus leads in the early stages from @Petrux9! 💪#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/9rELgkDoJd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020

11.08 Bradl si conferma al terzo posto a 806 millesimi, Dovizioso quinto a 1.305 ma lo scalza Morbidelli che sale in seconda posizione a 267 millesimi da Miller.

11.07 Con il passare dei giri i tempi vanno a migliorare, ma la pista rimarrà da gomme da bagnato fino alla conclusione. Jack Miller migliora ancora e porta il limite a 1:42.263 con 760 millesimi su Petrucci.

11.06 Mir migliora leggermente ma rimane 15mo a 3.184, Quartararo 17mo a 3.833.

11.05 Jack Miller si conferma pilota da bagnato e si porta al comando in 1:42.555 con 680 millesimi su Petrucci e 833 su Bradl. Quarto Dovizioso a 1.013.

11.04 Guizzo di Morbidelli in 1:44.061 quinto a 826 millesimi da Petrucci che sale a 1:43.235

11.03 Joan Mir non forza ed è 16mo a 3.004, mentre Quartararo è appena sopra a 2.923.

11.02 Petrucci di nuovo al comando in 1:43.670 con 634 millesimi su Zarco, ma ora Miller si mette al secondo posto a 486.

11.01 Jack Miller sale in vetta con il tempo di 1:45.191 con 29 millesimi su Pol Espargarò, quindi Petrucci terzo a 577 millesimi con Dovizioso quarto a 674.

11.00 Terzo tempo per Crutchlow a 1.025 dalla vetta, quindi quarto Savadori che esordisce con l’Aprilia, quinto Dovizioso

10.59 Pol Espargarò piazza il miglior tempo in 1:47.855 davanti a Petrucci con soli 8 millesimi di distacco

10.58 Si parte con i primi giri lanciati, tutti in azione con doppia gomma soft da bagnato

10.56 Subito tutti in pista per saggiare le condizioni della pista che appare assolutamente bagnata

10.55 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP1 DI VALENCIA!!!!!

10.53 Due minuti al via della sessione! Diamo uno sguardo a quel che sta succedendo a Valencia!

10.51 Per il “Dottore” la situazione non sembra troppo preoccupante nel caso possa ripartire dalla FP3 di domattina (dopo il secondo tampone negativo nelle ultime 24 ore). Con la pioggia di oggi i tempi non saranno troppo indicativi, e domani la situazione dovrebbe migliorare. Nel caso, invece, che la pioggia prosegua, sarà davvero complicato per il nove volte campione del mondo trovare in fretta il giusto feeling con la sua M1 in ottica qualifiche…

10.49 Come abbiamo anticipato pochi minuti fa, Valentino Rossi sarà in moto solamente da domani. Per questa giornata girerà con la sua Yamaha lo statunitense Garrett Gerloff che corre in Superbike.

10.47 Quale Honda vedremo in pista al Ricardo Tormo? Nelle ultime uscite Takaaki Nakagami e Alex Marquez hanno fatto vedere come la moto giapponese abbia mosso passi in avanti davvero notevoli. Si confermerà anche a Valencia togliendo punti ai candidati al successo finale?

10.44 Vedremo come si adatterà la Ducati a questo tracciato. Solitamente la moto di Borgo Panigale non brilla particolarmente a Valencia, e la GP20 soffre davvero troppo a livello di gomme… Andrea Dovizioso ormai non ha troppe speranze a livello di titolo, ma se la pioggia scombinasse le carte in tavola…

10.42 In casa Yamaha, invece, il weekend si apre tra numerosi dubbi. Nelle ultime uscite Quartararo e Vinales hanno sofferto molto con la loro M1, mentre Morbidelli ha vinto ad Aragon 2 in maniera dominante. Sembra che la M1 sia tornata la M1 delle scorse annate, ondivaga e troppo ad alti e bassi? I tre piloti sono tutti in lotta per il titolo, ma senza avere un mezzo costante e continuo al 100%, soprattutto a livello di gomme.

10.39 Joan Mir sa di avere tra le mani una Suzuki che si adatta ad ogni circuito e il margine di vantaggio sugli avversari o rende il grande favorito per il titolo a questo punto della stagione

10.37 Dopo questa news importante, torniamo al presente e, soprattutto, alla lotta per il titolo mondiale della classe regina. Davanti a tutti in classifica generale, quindi, rimane Joan Mir. Il portacolori della Suzuki vanta 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 su Maverick Vinales e 25 su Franco Morbidelli

10.35 20 minuti al via della prima sessione di prove libere del GP d’Europa e arriva la conferma: VALENTINO ROSSI NON SARà IN MOTO QUEST’OGGI. Il “Dottore” attende ancora i risultati del tampone effettuato a Valencia, per cui oggi non potrà essere in azione.

10.33 Si sta concludendo la FP1 della Moto3. Ecco le condizioni in questo momento a Valencia. Come si può vedere l’asfalto è assolutamente bagnato



10.32 Iniziamo con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2020

1 Joan MIR Suzuki SPA 137

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 123

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 118

4 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 112

5 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 109

6 Alex RINS Suzuki SPA 105

7 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 92

8 Pol ESPARGARO KTM SPA 90

9 Jack MILLER Ducati AUS 82

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 79

11 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 71

12 Brad BINDER KTM RSA 67

13 Alex MARQUEZ Honda SPA 67

14 Johann ZARCO Ducati FRA 64

15 Valentino ROSSI Yamaha ITA 58

16 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 42

17 Iker LECUONA KTM SPA 27

18 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 27

19 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 26

20 Stefan BRADL Honda GER 12

21 Bradley SMITH Aprilia GBR 12

22 Tito RABAT Ducati SPA 10

23 Michele PIRRO Ducati ITA 4

10.30 Siamo entrati ufficialmente nel rush finale del campionato della classe regina, dato che la stagione si concluderà tra due settimane con il Gran Premio del Portogallo di Portimao del 22 novembre. Il titolo si assegnerà solamente nella tappa lusitana?

10.28 Si corre sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, e lo si farà anche nel prossimo weekend, con la denominazione di Gran Premio della Comunidad Valenciana

10.27 Dopo la pioggia torrenziale di ieri, anche questa mattina gli ombrelli son stati aperti. Ora le precipitazioni sono minime, per cui le condizioni saranno da pieno bagnato

10.25 Buongiorno e benvenuti a Valencia! Tra 30 minuti esatti scatterà il fine settimana della MotoGP: è tempo della prima sessione di prove libere

9.24 La Yamaha è stata pesantemente penalizzata nella classifica costruttori. Ecco cosa è successo.

9.23 Per il momento nessuna novità, Valentino Rossi resta in attesa. Si fa dura per la FP1.

7.12 Buongiorno amici di OA Sport. Valentino Rossi è arrivato nella notte a Valencia. Deve sottoporsi al tampone decisivo: se risulterà negativo, potrà gareggiare in questo fine settimana. Sarà una corsa contro il tempo per il Dottore, che vorrebbe scendere in pista già nella prima sessione di prove libere!

Il programma del GP Europa (6 novembre) – Il ritorno di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Morbidelli – Le dichiarazioni di Dovizioso

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulle moto per arrivare alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale nelle migliori condizioni.

Nella classe regina ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Mir, da questo punto di vista, potrebbe essere il favorito ma tutto dipenderà dall’adattabilità dei concorrenti alle gomme Michelin, vero ago della bilancia in questa fase. Situazione difficile in Ducati perchè, se è vero che Dovizioso matematicamente è ancora in corsa, le prestazioni della GP20 non sono certo confortanti. L’adattamento alle Michelin continua a essere un grande problema e nello stesso tempo lo stile di guida del forlivese mal si concilia con le mescole francesi. Un round nel quale, si spera, potremmo rivedere Valentino Rossi, impossibilitato a prendere parte ai due appuntamenti di Aragon (Spagna) per la positività al Covid-19. Il campione di Tavullia è risultato negativo all’ultimo tampone e se questo esito dovesse confermarsi anche nel test effettuato in terra iberica, allora potrà essere in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.55. Buon divertimento!

