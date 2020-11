MotoGP, Valentino Rossi è arrivato a Valencia e vuole correre! A breve il tampone decisivo

E’ una corsa contro il tempo per Valentino Rossi. Il Dottore, dopo una lunga battaglia, ha finalmente sconfitto il temibile nemico del Covid-19. Il marchigiano era risultato positivo lo scorso 15 ottobre, accusando i sintomi classici della malattia, su tutti dolori muscolari e febbre. “E’ un’influenzona“, aveva dichiarato il nativo di Urbino. Il pilota della Yamaha era stato dunque costretto a saltare il doppio appuntamento del Mondiale ad Aragon.

Ancora lo scorso mercoledì 4 novembre, inoltre, il centauro italiano risultava positivo. Si tratta di un virus subdolo, che lascia tracce molecolari a lungo, nonostante i sintomi siano spariti da settimane. Le speranze di prendere parte al GP d’Europa a Valencia, dunque, sembravano appese al lumicino, tanto che la Yamaha aveva già iscritto al Gran Premio la riserva Garrett Gerloff, 25enne texano che proviene dalla Superbike.

Ieri, tuttavia, si è concretizzata una gradita sorpresa: Valentino Rossi si è sottoposto ad un nuovo tampone il cui esito, in serata, si è rivelato negativo. Secondo la normativa italiana, il nove volte campione del mondo è clinicamente guarito al 100% e non più infettivo, dunque abile ed arruolabile per la gara del fine settimana. E’ troppo grande la voglia di correre del fuoriclasse del Bel Paese, che non a caso si è subito messo in viaggio per Valencia, sbarcando nella città iberica nella notte.

Ora Rossi, secondo il protocollo della MotoGP, dovrà sottoporsi ad un ultimo tampone in mattinata per ricevere l’idoneità a tornare in pista. Sarà un test rapido, il cui riscontro verrà reso noto in poco tempo? Riuscirà il Dottore a prendere parte già alla prima sessione di prove libere del mattino che scatterà alle 10.55? E’ una corsa contro il tempo. Quel che è certo è Valentino Rossi vuole esserci a tutti i costi, affamato di quel rombo di motori che nelle ultime settimane ha potuto osservare solo dal divano di casa. E chissà che il n.46 non possa rivelarsi un vero e proprio arbitro nella corsa al titolo iridato.

Foto: Lapresse