VIDEO Celestino Vietti in Moto2 nel 2021: “Un sogno che si avvera”

Parlare di giornata di annunci è quasi è un eufemismo in questo sabato di Valencia (Spagna), sede di questo weekend del Motomondiale 2020. Dopo l’annuncio del Team Avintia di Luca Marini che correrà con Enea Bastianini in MotoGP nel 2021, lo Sky Racing Team ha comunicato che al posto di Marini in Moto2 ci sarà la promozione di Celestino Vietti, attualmente impegnato sempre con la squadra gestita da Valentino Rossi in Moto3. Un passaggio di consegne importante che premia il pilota piemontese, che quindi affiancherà Marco Bezzecchi nella media cilindrata l’anno prossimo. Manovre di mercato che confermano quanto l’attenzione dello Sky Racing Team VR46 sia rivolto a Moto2 e in prospettiva a MotoGP. Di seguito la reazione di Vietti ai microfoni di Sky Sport:

VIDEO CELESTINO VIETTI IN MOTO2: “UN SOGNO CHE SI AVVERA”





Foto: Valerio Origo