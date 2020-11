MotoGP, Valentino Rossi negativo al secondo tampone! Da domani in pista a Valencia, il Dottore è guarito

Valentino Rossi è risultato negativo al secondo tampone ed è così confermata la sua guarigione dal Covid-19. Il Dottore si è lasciato alle spalle il Coronavirus e domani potrà scendere in pista a Valencia, prendendo parte al GP d’Europa 2020: il nove volte Campione del Mondo disputerà le prove libere 3 e nel pomeriggio sarà protagonista in qualifica, cercando di conquistare la migliore posizione sulla griglia di partenza per la gara di domenica.

Si conclude così un incubo per il centauro di Yamaha, che era risultato positivo ormai tre settimane fa prima della doppia gara di Aragon. A inizio settimana era ancora risultato positivo, poi ieri la prima negatività al tampone e il volo verso Valencia, dove oggi è risultato negativo per la seconda volta. Il 41enne ha avuto il via libera e da domani sarà regolarmente in pista.

Valentino Rossi non gareggia dallo scorso 11 ottobre in occasione del GP di Francia, quando incappò nel terzo ritiro consecutivo. Ha poi dovuto saltare i due appuntamenti di Aragon e ora tornerà a gareggiare a Valencia, dove si disputano due gare prima della grande chiusura a Portimao. Il centauro di Tavullia si era comportato positivamente nella prima parte di stagione, con un terzo posto a Jerez, un quarto posto a Misano, due quinti posti tra Brno e Austria.

Valentino Rossi è alla sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale, ma continuerà a correre anche nel 2021, dove difenderà i colori della Yamaha Petronas, guidando comunque sempre una M1. L’obiettivo per la conclusione di questo anno agonistico è quello di ottenere ancora dei buoni risultati e tornare a essere protagonista dopo aver sconfitto il Covid-19.

Foto: Lapresse