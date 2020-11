VIDEO Moto3, Celestino Vietti: “Ho compiuto importanti miglioramenti sul bagnato”

Un terzo posto che vale molto di più per Celestino Vietti. Il portacolori dello Sky Racing team VR46, infatti, chiude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Europa 2020 della Moto3, alle spalle di John McPhee e Raul Fernandez, mettendosi nelle migliori condizioni in vista della gara di domani e della rincorsa al titolo. I suoi rivali principali Albert Arenas e Ai Ogura sono quarto e ottavo e il piemontese vuole mettere ancora pressione su di loro. Come spiega nel post-qualifiche sembra davvero soddisfatto per i miglioramenti messi in atto sul bagnato. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.

Foto: Lapresse