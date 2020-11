MotoGP oggi, GP Europa 2020: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 7 novembre, FP3, FP4 e qualifiche caratterizzeranno l’appuntamento del GP d’Europa 2020 di MotoGP. Round iridato sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) su cui i piloti e i team cercheranno di trovare la quadra per massimizzare la loro prestazione e conquistare un posto in griglia di partenza assai vantaggioso.

In MotoGP, la situazione è la seguente: Joan Mir, leader della classifica generale, conduce con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 su Maverick Vinales e 25 su Franco Morbidelli. Quest’ultimo nella prime due sessioni di prove libere ha dimostrato di essere il più pronto ed il più in forma. Il pilota romano dopo il successo di Aragon 2 sta vivendo un finale di annata davvero di livello e correrà con la chiara intenzione di vincere e sperare. Il suo terzo crono di ieri ha ribadito che l’ex campione del mondo della Moto2 è davvero pronto ad attaccare in questo finale di campionato. Starà agli altri rispondere.

Nel day-1, però, delle cose in casa Yamaha sono accadute. La questione “valvole irregolari” sulle M1 di Jerez de la Frontera (Spagna) ha portato a delle sanzioni in termini di punti nei campionato costruttori e per questo Vinales, avendo punzonato sei propulsori (uno in più del limite massimo consentito), scatterà domani dalla pit-lane perché non potrà ricorrere a quei propulsori ritenuti irregolari. Una situazione assai complicata per l’iberico, su di un circuito tortuoso dove superare è molto difficile.

Le notizie, poi, non sono finite qui. Valentino Rossi tornerà in sella alla sua moto. Dopo aver dovuto attendere l’esito del secondo tampone, il nove volte iridato ha avuto il via libera per tornare in pista e quindi lo ritroveremo sulla M1, cercando di rientrare nella top-10 qualificante per la Q2 delle qualifiche. E la Ducati? Difficile da dire. La prima giornata di prove è stata molto condizionata dal meteo e questo aspetto potrebbe replicarsi oggi visto quanto riportano le previsioni. Indubbiamente, Andrea Dovizioso cercherà di tirar fuori il meglio possibile, consapevole di non avere un feeling straordinario con le gomme Michelin.

Guarda il GP d’Europa di MotoGP in diretta su DAZN

Il Gran Premio d’Europa del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita IN CHIARO delle qualifiche e sempre la differita visibile per tutti delle singole gare delle tre classi domenicali. Non vi sarà la trasmissione IN CHIARO delle prove libere e dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP. Di seguito la programmazione odierna:

LA PROGRAMMAZIONE DEL GP D’EUROPA (7 NOVEMBRE)

Sabato 7 novembre

Ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.40-13.55, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.50-16.05, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 16.15-16.30, Moto2, Qualifica 2, diretta

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8/HD

Sabato 7 novembre

ore 16.40, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 8 novembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

