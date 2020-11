Moto2, Celestino Vietti correrà nello Sky Racing Team VR46 nel Mondiale 2021 al posto di Luca Marini

Parlare di giornata di annunci è quasi è un eufemismo in questo sabato di Valencia (Spagna), sede di questo weekend del Motomondiale 2020. Dopo l’annuncio del Team Avintia di Luca Marini che correrà con Enea Bastianini in MotoGP nel 2021, lo Sky Racing Team ha comunicato che al posto di Marini in Moto2 ci sarà la promozione di Celestino Vietti, attualmente impegnato sempre con la squadra gestita da Valentino Rossi in Moto3.

Un passaggio di consegne importante che premia il pilota piemontese, che quindi affiancherà Marco Bezzecchi nella media cilindrata l’anno prossimo. Manovre di mercato che confermano quanto l’attenzione dello Sky Racing Team VR46 sia rivolto a Moto2 e in prospettiva a MotoGP. “Andare in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 è una grande opportunità. Sono molto contento di condividere un altro momento chiave della mia carriera con questa squadra. Marco (Bezzecchi ndr.) è un amico d’infanzia, sarà bello lavorare insieme e Luca (Marini ndr.) sarà un esempio da seguire”, le parole di Vietti (fonte: comunicato stampa Team VR46).

A queste parole si è associato anche il Team Manager Pablo Nieto: “Per chi ha fatto parte di questo progetto fin dal 2014, la MotoGP è sempre stata un sogno nel cassetto. Dopo aver accompagnato Bagnaia in top class nel 2019, ci apprestiamo a vederlo correre con i colori di una factory ufficiale proprio mentre raggiungiamo lo stesso traguardo con Marini e lo Sky Racing Team VR46. Abbiamo deciso di metterci alla prova insieme ad Esponsorama Racing e Ducati, a cui abbiamo garantito fiducia e massimo supporto. Ci aspettiamo molto anche dalla Moto2, con Bezzecchi tra i piloti più veloci e talentuosi della categoria e Vietti Ramus nel ruolo di rookie”.

Foto: comunicato stampa VR46