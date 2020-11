MotoGP, Franco Morbidelli: “Non sono stato veloce come speravo nelle qualifiche, possiamo fare comunque una bella gara”

Un nono posto tra luci e ombre per Franco Morbidelli. Nel corso delle qualifiche del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP, il tracciato Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) ha messo a dura prova i centauri della classe regina.

In un time-attack caratterizzato dalla pioggia e da condizioni mutevoli, i protagonisti della massima cilindrata sono stati costretti ad adattarsi a diverse situazioni, con un livello di aderenza sulla pista molto complicato. Non è un caso che la sessione decisiva per definire la griglia di partenza di domani sia andata in scena su un asfalto umido. Tanto rischio per tutti e pertanto per il “Morbido” è arrivato un riscontro deludente.

Loading...

Loading...

“Ci sono stati dei momenti nei quali sono stato veloce, altri invece nei quali non stato sufficientemente incisivo. Purtroppo in qualifica non ho estratto il meglio del mio potenziale, ma spero di rimediare nel warm-up, lavorando sulla moto e trovando la messa a punto ideale per me. Nulla è ancora perduto e possiamo ottenere un buon risultato anche partendo un po’ indietro“, le parole del pilota della Yamaha Petronas. Domani ci dovrebbe essere una gara “asciutta” e questo sarà motivo di ulteriore incertezza visto che nessuno ha potuto girare in una situazione del genere.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse