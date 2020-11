MotoGP, Andrea Dovizioso: “La scelta della gomma sarà molto importante in gara. Non parto davanti, ma neanche troppo indietro”

Grande delusione in casa Ducati al termine della giornata odierna per Andrea Dovizioso, incapace di sfruttare nel migliore dei modi una qualifica bagnata che poteva permettergli di ottenere una posizione di partenza ideale in vista della gara di domani. Il forlivese della Ducati Factory ha chiuso 12° le prove ufficiali del Gran Premio d’Europa 2020, dodicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il vice-campione iridato in carica ha sicuramente deluso le aspettative, piazzandosi in ultima posizione nel Q2 anche alle spalle di un Fabio Quartararo in grandissima difficoltà sul bagnato, perciò domani dovrà superarsi in gara per provare a restare in corsa per il titolo.

“Ci saranno situazioni anomale e particolari per tutti. Mi aspetto che le due Suzuki purtroppo saranno davanti e non avranno problemi dato che sono in prima e seconda fila – è il commento di Dovizioso al termine dell’attività in pista odierna (fonte: Corsedimoto.com) – Morbidelli, Quartararo e Vinales invece sono nella stessa situazione, ovvero non troppo comodi. La scelta della gomma sarà molto importante, così come vedere chi avrà un bel ritmo nel warm-up. Il consumo degli pneumatici a Valencia è importante; si sta per tanto tempo a sinistra e se si guida male c’è più usura. La gara è tutta da fare, non parto davanti ma neanche troppo indietro per come siamo abituati quest’anno“.

“Ci saranno Quartararo e Morbidelli vicino a me, partire bene sarebbe importante – prosegue il 34enne romagnolo – Fortunatamente i rivali non sono troppo a posto per domani, ma anche noi non lo siamo. Non importa quanto sia brutta la situazione degli altri se a noi manca il feeling. Bisogna lavorare sulla velocità, non sulla strategia. Spero di avere una temperatura simile a quella della gara nel warm up per poter provare qualcosa. La pista oggi non era proprio bagnata, era più un mezzo e mezzo e usare il potenziale in questa situazione è difficile per tutti quanti“.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com